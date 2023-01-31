قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن:

أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي في كرة القدم الثلاثاء ان لاعب وسطه الدولي المصري محمد النيي خضع لجراحة ناجحة، بعد تعرضه لاصابة "خطيرة" في ركبته ستبعده فترة غير محددة عن الملاعب.

وكتب نادي شمال لندن في موقعه الرسمي "بعد تعرضه لاصابة في التمارين الأخيرة، أكّدت تقييمات لاحقة ان محمد النني تعرّض لاصابة خطيرة في ركبته اليمنى".

تابع "خضع مو لجراحة ناجحة في لندن وسيغيب فترة طويلة من الزمن. سيوضع جدول زمني أكثر تفصيلاً بمجرد الانتهاء من المراحل الاولى لإعادة التأهيل".

ويحمل النني (30 عاماً و93 مباراة دولية) ألوان أرسنال منذ 2016 وقد أعاره إلى بشيكتاش التركي في موسم 2020، علما انه استهل مشواره الاحترافي مع المقاولين العرب قبل انتقاله إلى بازل السويسري في 2013.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنكليزي، بفارق خمس نقاط ومباراة أقل عن حامل اللقب مانشستر سيتي، باحثاً عن لقبه الأول منذ 2004.

لاعبون جدد

وبعد التعاقد مع المدافع البولندي الشاب ياكوب كيفيور قادما من سبيتسيا الإيطالي (21.6 مليون دولار) والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسار من برايتون(26 مليون دولار)، أشارت تقارير صحافية إلى اقتراب أرسنال من ضم لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو من تشلسي، بعد رفض إيفرتون التخلي عن ساعد الدفاع الإكوادوري الشب مويسيس كايسيدو.

وسجل جورجينيو 29 هدفاً في 213 مباراة مع تشلسي، محرزاً معه لقبي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، بالإضافة إلى الكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية. وُلد في البرازيل عام 1991 وانتقل إلى إيطاليا بعمر الخامسة عشرة قبل أن يحمل ألوان نابولي ويقرّر تمثيل المنتخب الإيطالي. حمل ألوان "سكوادرا أتزورا" 46 مرة بالاضافة إلى التتويج بلقب كأس أوروبا.