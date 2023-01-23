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لندن: أعاد المهاجم الدولي هاري كاين فريقه توتنهام إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز في مرمى جاره ومضيفه فولهام 1-صفر في دربي العاصمة لندن الاثنين في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وسجل كاين الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عندما تلقى كرة من الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون عندما حافة المنطقة فسددها قوية بيمناه على يمين الحارس الالماني بيرند لينو.

وهو الهدف الـ16 لكاين في الدوري هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق تسعة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينغ هالاند المتصدر.

كما رفع كاين غلته من الأهداف إلى 199 في الدوري الانكليزي والـ266 بألوان النادي اللندني في مختلف المسابقات فعادل إنجاز الهداف التاريخي جيمي غريفز حسب موقع "سكواوكا" للإحصاءات.

ووضع توتنهام حدا لخسارتين متتاليتين أمام أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم معززاً موقعه في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد جاره عند 31 نقطة في المركز السابع بخسارته الثامنة هذا الموسم والثانية توالياً بعد اربعة انتصارات متتالية.