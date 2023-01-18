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لندن: فرمل كريستال بالاس ضيفه مانشستر يونايتد وحرمه من انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا عندما أرغمه على التعادل 1 1 الأربعاء في لندن في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان مانشستر يونايتد في طريقه إلى تحقيق فوزه العاشر تواليا في مختلف المسابقات والسادس تواليا في الدوري والثالث عشر هذا الموسم عندما تقدم بهدف لقائده الدولي البرتغالي برونو فرنانديش (43)، لكن المهاجم الفرنسي مايكل اوليس أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع (90+1).

واكتفى الشياطين الحمر بانتزاع المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام نيوكاسل يونايتد، وبفارق الأهداف أمام الجار اللدود مانشستر سيتي الذي يستضيف توتنهام الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها.

وكان مانشستر يونايتد يمني النفس بتحقيق الفوز لتشديد الخناق على أرسنال المتصدر وخصمه في المرحلة الحادية والعشرين الأحد المقبل من خلال تقليص الفارق بينهما إلى ست نقاط، لكنه تلقى هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع حرمه من فوز في المتناول.

وفضلا عن التعادل المخيب، مني مانشستر يونايتد ضربة موجعة عندما تلقى لاعب وسطه الدولي البرازيلي كازيميرو، أفضل لاعب في المباراة، بطاقة صفراء هي الرابعة له هذا الموسم وستحرمه من خوض القمة ضد أرسنال الأحد.

في المقابل، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان مانشستر يونايتد الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وضغط منذ البداية بحثا عن التسجيل، وكاد لوك شاو يفعلها بتسديدة "على الطاير" من دخل المنطقة مرت بجوار القائم الايسر البعيد لمرمى الحارس الإسباني فيسنتي غوايتا (16).

وسدد فرنانديش من خارج المنطقة بجوار القائم الايسر (34)، وأخرى للبرازيلي أنتوني بين يدي الحارس غوايتا (36).

وأنقذ الحارس الإسباني دافيد دي خيا مرماه من هدف محقق بابعاده كرة قوية للفرنسي أودسون إدوار من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة وتحولت الى ركنية لم تثمر (40).

ونجح مانشستر يونايتد في ترجمة أفضليته إلى هدف عندما مرر ماركوس راشفورد كرة داخل المنطقة إلى الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن المتوغل فهيأ على طبق من ذهب إلى فرنانديش غير المراقب فسددها قوية بيمناه على يسار الحارس غوايتا (44).

واندفع كريستال بالاس في الدقائق الأخيرة وتابع دي خيا تألقه بإبعاده رأسية للمدافع مارك غيهي اثر ركلة ركنية (75)، ثم تصدى لكرة حرة مباشرة لإيبيريتشي إيزه (82).

ونجح كريستال بالاس في إدراك التعادل عبر أوليس بتسديدة قوية بيسراه من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة ارتطمت بسقف العارضة وعانقت الشباك.