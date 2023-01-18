قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: تأهل ليفربول حامل اللقب الى الدور الرابع من كأس انكلترا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه ولفرهامبتون 1-صفر، وذلك في إعادة للمواجهة بينهما بعد انتهاء المباراة الاولى بالتعادل 2-2.

وحسب نظام البطولة، يتم اعادة المباراة بين الطرفين لتحديد هوية المتأهل على أن تقام في المرة الثانية على ملعب الفريق الآخر.

وسجّل هدف الفوز للريدز الجناح الايمن الشاب هارفي اليوت (13).

دخل ليفربول الى اللقاء عقب انتقادات واسعة طالته بعد خسارتين متتاليتين في الدوري الممتاز أمام برايتون وبرنتفورد.

وللمفارقة أنّ ريدز سيواجه برايتون نفسه في الدور الرابع على أرض الأخير.

وفي ظل تساؤلات متزايدة حول مستقبل كلوب في أنفيلد، قال المدرب الألماني هذا الأسبوع إنه لن يترك النادي ما لم يضطر إلى ذلك وألمح إلى تغييرات في فريقه خلال الصيف.

وغاب عن تشكيلة المدرب الالماني يورغن كلوب غير لاعب بسبب الإصابة كالهولندي فرجيل فان دايك والكولومبي لويس دياس، ولم يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية سوى الهولندي كودي خاكبو، الاسباني تياغو الكانتارا والفرنسي ابراهيما كوناتيه.

كما غاب المهاجم المضري محمد صلاح والحارس البرازيلي اليسون بيكر عن التشكيلة، إلا أنّ الفريق تمكن من التعويض.

وانتزع ليفربول التقدم بهدف افتتاحي رائع للشاب اليوت، بعد انطلاقة ممتازة اثر استلامه الكرة في منقطة فريقه قبل أن يسدد كرة "لوب" فوق الحارس البرتغالي جوزيه سا مباشرة داخل المرمى (13).

وقدّم الضيوف اداء متفوقا في الشوط الأول ليستعيدوا جزءا من توازنهم بعد السقوط الكارثي أمام برايتون في عطلة الاسبوع 3-صفر.

بقيت الأمور على حالها

وفي الشوط الثاني، بقيت الامور على حالها، دون ان ينجح أي من الفريقين في التسجيل، حيث دفع مدرب ولفرهامبتون الاسباني جولن لوبيتيغي بمواطنه المهاجم دييغو كوستا في الدقيقة 84 دون نتيجة.

كذلك، شارك صلاح من الدقيقة 66 بعد سلسلة تبديلات اجراها كلوب لتنشيط فريقه الباحث عن استعادة عافيته في الآونة الأخيرة.

ويواجه ليفربول موقفا لا يُحسد عليه في الدوري الانكليزي حيث يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة بفارق 19 نقطة عن ارسنال متصدر الترتيب وعشر نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع آخر المتأهلين الى مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى اللحظة.

كما بلغ وست بروميتش ألبيون الدور الرابع بفوزه على تشيسترفيلد 3-صفر.

وحقّق برمنغهام فوزاً صعباً على حساب فورست غرين من الدرجة الثالثة ليحجز مكاناً له في الدور المقبل.