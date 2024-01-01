مدريد : يأمل جيرونا بدء عام 2024 باستكمال سلسلة نتائجه الإيجابية المفاجئة هذا الموسم، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الأربعاء، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يلعب ريال مدريد المتصدّر بفارق الأهداف عنه أمام ريال مايوركا.

وعلى الرغم من تعادله مع ريال بيتيس 1 1 في المرحلة الماضية، فإن جيرونا الذي حقق 45 نقطة كان قد فاز في ثلاث مبارياتٍ متتالية ضمن الدوري، ولم يخسر منذ 30 آب/أغسطس الماضي (0 3 أمام ريال مدريد).

مقارنةً مع الموسم الماضي، أنهى جيرونا عام 2022 في المركز الثاني عشر بـ17 نقطة من 15 مباراة.

وسيحاول أصحاب الأرض إنهاء مرحلة الذهاب بخسارة واحدة، لكنّ تاريخ مواجهاتهم مع أتلتيكو لا يصبّ في صالحهم، إذ أنّهم خسروا أمامهم في آخر ثلاث مباريات ولم يفوزوا عليهم أبداً في مواجهاتهم الثماني تاريخياً.

في المقابل، كان فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قد استفاد من مباراته المؤجلة من المرحلة الرابعة وفاز على إشبيلية 1 0 ليُنهي العام في المركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة.

ويعتمد المدرب على مجموعةٍ من اللاعبين يقودهم الهدّاف الفرنسي أنطوان غريزمان، إلى جانب كوكي (32 عاماً)الذي ينتهي عقده هذا العام ويُنتظر معرفة ما إذا كان سيبقى مع النادي الذي لم يلعب إلا له أو سينتقل إلى نادٍ جديد.

ريال مدريد بتجديد الثقة بأنشيلوتي

ويستضيف ريال مدريد على أرضه مايوركا الرابع عشر وهو يطمح بفكّ شراكة الصدارة مع جيرونا، وذلك بعد تجديد الثقة بمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفجّر النادي الملكي قنبلة التمديد الجمعة الماضي مشيراً إلى توقيع مدربه عقداً جديداً حتّى 30 حزيران/يونيو 2026، بعدما كان مرشّحاً ليكون أول مدرب أجنبي لمنتخب البرازيل منذ قرابة ستين عاماً، وأن يقودهم في كوبا أميركا المقبلة في الولايات المتحدة (من 20 حزيران/يونيو الى 14 تموز/يوليو.

وقال أنشيلوتي إنه "سعيد جداً باستمراري بالحلم في هذا النادي ومع هؤلاء اللاعبين. لقد جدّدت (عقدي) لأن الفريق كان ناجحاً في السنوات الماضية وهذا النجاح مستمر معنا هذه السنة".

وأضاف "أرى فلورنتينو (بيريس) كأبٍ لعائلة وكرجلٍ حقق ما لم يتمكّن أحد من تحقيقه في كرة القدم".

ويسعى ريال إلى تحقيق فوزه الخامس عشر أمام ضيفٍ أوقع به خسارة في المواجهة الأخيرة بينهما (1 0 في شباط/فبراير 2023).

وسيحاول المتألّق الإنكليزي جود بيلينغهام الارتقاء بصدارة الهدّافين بعدما سجّل 13 هدفاً في الدوري خلال موسمه الأوّل، بفارق هدفٍ واحدٍ عن بورخا مايورال مهاجم خيتافي.

في المقابل يدخل الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش العام الجديد دون معرفة ما إذا سيستمرّان مع الـ"ميرينغي"، إذ ينتهي عقديمها في حزيران/يونيو المقبل.

برشلونة لمواصلة المنافسة

ويحاول برشلونة بدوره اللحاق بالمتصدّرين اللذين يسبقونه بفارق سبع نقاط عندما يحلّ ضيفاً على لاس بالماس الخميس.

ويسعى المدرب تشافي هيرنانديس بدء العام الجديد كما ختم 2023 بالتغلّب على ألميريا 3 2 بعدما أظهر فريقه إصراراً على الفوز على الرغم من تواضع منافسه.

وكانت المباراة الأخيرة فرصةً للقائد سيرجي روبرتو الذي خرج من حسابات مدربه، أن يُثبت نفسه مجدداً بعدما بدأ أساسياً بسبب غياب الثلاثي الأساسي الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ بسبب الإيقاف، وبيدري وغافي بسبب الإصابة، وهو ما فعله بتسجيله هدفين.

ويأمل تشافي استمرار المدافع البرتغالي جواو كانسيلو ومواطنه المهاجم فيليكس مع الفريق وتجديد عقديهما، إذ قال "لقد تأقلما بشكلٍ جيّد ويؤديان ما عليهما على أعلى مستوى. بالطبع نودّ أن نتمكّن من الاستمرار بالاعتماد عليهما"، وذلك بعدما قالت وسائل إعلام إسبانية أن رئيس النادي جوان لابورتا باشر المفاوضات لتجديد عقديهما بعد انتقالهما بالإعارة من مانشستر سيتي الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.