مدريد: واصل جيرونا مغامرته الرائعة هذا الموسم وعاد الى الصدارة مجدداً، وذلك بفوز تاريخي هو الأول له على جاره الكاتالوني العملاق بنتيجة 4 2 الأحد على ملعب الأخير في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل جيرونا اللقاء وهو في الوصافة بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتعادل السبت مع ريال بيتيس 1 1، وقد استفاد على أكمل وجه من تعثر النادي الملكي كي يزيحه عن الصدارة التي كان يتقاسمهما معه، متقدماً على الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم (2 0 في 30 أيلول/سبتمبر) بفارق نقطتين.

وبخسارته الأولى أمام جاره المتواضع الذي فاجأ الجميع هذا الموسم، مني برشلونة بالهزيمة الثانية للموسم وتراجع للمركز الرابع لصالح أتلتيكو مدريد وبات متخلفاً عن فريق المدرب ميتشل بفارق سبع نقاط.

ورغم بدايته الإيجابية ووصوله مرات عدة الى منطقة ضيفه، وجد برشلونة نفسه متخلفاً في الدقيقة 12 بهدف أوكراني بحت عبر أرتيم دوفبيك الذي وصلته الكرة من عرضية لمواطنه فيكتور تسيغانكوف بعدما كسر الأخير مصيدة التسلل، فسددها لتتحول من القائم الأيمن الى داخل شباك الحارس إنياكي بينيا.

وكان البرازيلي رافينيا قريباً من إدراك التعادل بعد تمريرة طولية من البرتغالي جواو كانسيلو لكن الحارس الأرجنتيني باولو غاتسانيغا تدخل ببراعة لإنقاذ الموقف (18).

إلا أنه سرعان ما أنحنى أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ارتقى عالياً لتحويل الكرة القادمة من ركلة ركنية برأسه في الشباك (19)، منهياً بذلك صيامه عن التهديف مع العملاق الكاتالوني منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر ومسجلاً هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.

وكاد جيرونا أن يستعيد تقدمه حين تلاعب دوفبيك بالمدافعين الدنماركي أندرياس كريستينسن والأوروغوياني رونالد أراوخو قبل أن يمرر الكرة الى ميغيل غوتييريس الذي سددها لكن بينيا تألق في انقاذ فريقه (27).

وبعدما أضاع فرصة وهو في مكان مناسب للتسجيل بتسديده الكرة بجانب القائم الأيسر، عوض ميغيل غوتييريس وأعاد جيرونا الى المقدمة بعد مجهود فردي وتسديدة من مشارف المنطقة عجز بينيا عن صدها (40).

وبدأ برشلونة الشوط الثاني باحثاً عن العودة الى أجواء اللقاء وكان قريباً من تحقيق مبتغاه بتسديدة بعيدة من الهولندي فرنكي دي يونغ، لكن الحارس غاتسانيغا كان على الموعد لإنقاذ فريقه (51).

وحاول تشافي تدارك الموقف فزج بالثلاثي فيران توريس ولامين جمال وأليكس بالدي ما أنعش الفريق الذي وكان قريباً من إدراك التعادل عبر الألماني إيلكاي غوندوغان لكن محاولته مرت قريبة من القائم الأيسر (68).

ووجه جيرونا الضربة القاضية لجاره عندما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 80 عبر البديل فاليري إسترادا بعدما وصلته الكرة من تمريرة رأسية للبديل الآخر الأوروغوياني كريستيان ستواني.

ورغم نجاح غوندوغان في تقليص الفارق بعد تمريرة من فيران توريس (2+90)، صمد جيرونا أمام الضغط ورد بالهدف الرابع القاضي الذي سجله ستواني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عندما تلقف الكرة عند القائم الأيسر بعد عرضية من غوتييريس، فوضعها في الشباك من زاوية صعبة بمساعدة من المدافع البرتغالي جواو كانسيلو.

أتلتيكو ثالثاً

واستفاد أتلتيكو مدريد من سقوط برشلونة كي يصعد الى المركز الثالث بفارق الأهداف عن النادي الكاتالوني، وذلك بفوزه على ضيفه ألميريا متذيّل الترتيب 2 1.

وسجّل ألفارو موراتا الهدف الأوّل (17) وأضاف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني (22)، فيما سجّل البرازيلي ليو باتيستاو هدف ألميريا (62).

ويأتي فوز أتلتيكو قبل مواجهة لاتسيو الإيطالي الأربعاء المقبل ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لحسم الصدارة بينهما.

وفشل ألميريا بتحقيق فوزه الأوّل هذا الموسم، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يُحقّق أي فوز (4 تعادلات و12 خسارة) في الدوريات الخمسة الكبرى.

وعلى ملعب "سيفتاس ميتروبوليتانو"، بدأ أصحاب الأرض بالضغط سريعاً فافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل في الدقيقة السادسة، لكن الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، بداعي التسلّل.

وعاد موراتا ليُسجّل الهدف الأوّل لأتلتيكو في الدقيقة 17 بعدما تخطّى المدافع والحارس ليسجّل ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وأضاف كوريا الهدف الثاني (22) بسهولة بعد عرضيّةٍ من ماركوس لورنتي.

وقلص باتيستاو الفارق لألميريا في الدقيقة 62 مستغلاً كرة مرتدة تصدّى لها الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وخيَّم على المرحلة خبر وفاة مشجع في المدرجات خلال مباراة غرناطة وضيفه أتلتيك بلباو، ما أدى الى اتخاذ قرار بإيقافها نهائياً في الدقيقة 18 حين كان الفريق الضيف متقدماً 1 0 وفق ما أفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال بلباو في بيان إن رابطة الدوري والناديين "اتفقوا على تعليق المباراة"، مقدما تعازيه لأقارب المتوفى.

وكشف غرناطة أن أحد مشجعيه كان ضحية لجلطة دماغية وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسبانية.