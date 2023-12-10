باريس: استعاد نيس توازنه ومعه المركز الثاني من جاره موناكو، وذلك بفوزه على ضيفه رينس 2-1 الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل نيس اللقاء على خلفية هزيمته الأولى للموسم والتي جاءت على يد مضيفه نانت (0-1) في المرحلة الماضية، لكنه عاد سريعاً الى السكة الصحيحة بفضل حارس رينس يهفان ديوف الذي ارتكب خطأ فادحاً في الوقت القاتل من اللقاء بعدما أساء تقدير تسديدة العاجي جيريمي بوغا لتتهادى الكرة في شباكه (82).

وبعد انتهاء الشوط الأول من دون أهداف، نجح نيس في افتتاح التسجيل في مستهل الثاني عبر غايتان لابورد من تسديدة قوية إثر هجمة مرتدة، لكن الضيوف خطفوا التعادل في الدقيقة 78 برأسية المغربي يونس عبد الحميد.

وبفضل هفوة ديوف، خرج نيس بالنقاط الثلاث التي أعادته الى الوصافة بفارق نقطتين أمام جاره موناكو الفائز السبت على رين 2-1، وأربع خلف باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب الذي فاز بالنتيجة ذاتها على نانت السبت أيضاً.

وفي المقابل وبعد تلقيه الهزيمة السادسة للموسم، تجمد رصيد رينس عند 23 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف لنس الخامس، المتعادل الجمعة من دون أهداف مع مونبلييه.

ويواجه رينس خطر التراجع الى المركز الثامن في حال فوز أو تعادل بريست (22 نقطة) لاحقاً أمام مضيفه متز، وفوز مرسيليا (20 نقطة) على مضيفه لوريان مساء في ختام المرحلة.