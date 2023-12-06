مرسيليا: عمّق مرسيليا من جراح ضيفه ليون متذيل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه عليه 3 0 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة بسبب اعمال شغب.

وفرض الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ نفسه نجماً للمباراة بتمريره في الشوط الأول كرتي الهدفين الاول والثاني إلى البرتغالي فيتور فيتينيا (21) وميكايل موريلو من باناما (25)، قبل أن يضيف الثالث في الشوط الثاني (55).

واقيمت المباراة التي كانت مقررة في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها تأجلت بعد الهجوم على حافلة ليون خلال توجهها الى "ستاد فيلودروم"، خلف أبواب موصدة بوجه جماهيره تجنباً لمزيد من أعمال الشغب.

هجوم بالحجارة

وأصيب مدرب ليون في حينها الإيطالي فابيو غروسّو في رأسه، كما تعرّضت حافلة تقل جماهير الفريق الزائر لهجوم بالحجارة وتضرّرت نوافذها، إضافة الى إصابة مساعد غروسو ومواطنه رافاييلي لونغو.

ومُني ليون بخسارته التاسعة هذا الموسم والثانية توالياً باشراف مدربه الموقت مدير مركز التدريب في النادي بيار ساج الذي حلّ بدلاً من غروسّو المقال من منصبه، علما انه كان خسر أمام لنس 2 3 في المرحلة الثالثة عشرة ليقبع في قاع الترتيب مع 7 نقاط.

وتقدم مرسيليا للمركز الثامن بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة.

افتتح مرسيليا التسجيل بعد تمريرة من المتألق أوباميانغ إلى فيتينيا تابعها بقدمه اليسرى في المرمى، في ثالث اهدافه في الدوري هذا الموسم (21).

خداع الحارس

وضاعف النادي الجنوبي النتيجة بعد مجهود فردي من أوباميانغ الذي توغل على الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة وتجاوز المدافع الأنغولي كليتون ماتا ومرر عرضية إلى القائم الثاني تابعها موريلو رأسية في مرمى الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز (25)، ليعود أوباميانغ ويضيف الثالث بعد تمريرة خلفية من فيتينيا ليخدع الحارس بتسديدة بقدمه اليمنى (55).

وهو الهدف الثالث لأوباميانغ في الدوري، علما انه اضطلع بدور في 15 هدفا لمرسيليا في مختلف المسابقات هذا الموسم (10 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، حسب وكالة "أوبتا" للاحصاءات.

وحقق مرسيليا فوزه الثاني توالياً بعد انتصاره على رين 2 0 في المرحلة الرابعة عشرة، محافظاً على شباكه نظيفة للمباراة الثانية تواليا، وذلك للمرة الاولى منذ آب/أغسطس أيلول/سبتمبر 2022 عندما حقق هذا الانجاز في سلسلة من ثلاث مباريات.