لندن: أُدرج الدولي البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي الغائب عن الملاعب منذ آب/أغسطس للاصابة ضمن قائمة الفريق المشارك في مونديال الأندية لكرة القدم الذي ينطلق الاسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي "إدراج غير متوقع"، لأن عودة صانع ألعاب بطل أوروبا وانكلترا لم تكن متوقعة قبل بداية عام 2024.

واصيب دي بروين (32 عاماً) في فخذه في الفوز على إنتر الإيطالي 1 0 في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع حزيران/يونيو، وانتكس مجددا خلال المباراة الأولى للموسم الحالي في الدوري الانكليزي بمواجهة بيرنلي في 11 آب/أغسطس الماضي.

ومذاك وبعد خضوعه لجراحة، لم يعد الدولي البلجيكي إلى الملاعب حيث كان من المتوقع عودته مطلع العام المقبل وليس في كانون الاول/ديسمبر.

ويستهل سيتي باكورة مشاركاته على الاطلاق في مونديال الأندية الذي ينطلق في 12 كانون الأول/ديسمبر في الدور نصف النهائي بمواجهة الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا بطل كونكاكاف وريد دايموندز الياباني بطل آسيا الثلاثاء 19 منه. وفي حال خرج فائزا فسيلعب المباراة النهائية بعد ثلاثة أيام.

متابعة سلسلة الانتصارات

وتضم البطولة أيضاً، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا والأهلي المصري بطل إفريقيا وفلوميننسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية والاتحاد السعودي.

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي نقلا عن "فيفا": "هذه البطولة مهمة ومرموقة جداً".

وتابع "ليس من السهل التأهل أو الفوز بها. ينقصنا فقط (الفوز بكأس) واحدة لمتابعة سلسلة الانتصارات والفوز بكل الألقاب الممكنة لسيتي".

وأضاف "سنذهب إلى هناك ونستعد لأنه حلم بالنسبة لنا. المزاج السائد في الفريق هو أفضل ما أتذكره منذ سنوات عديدة".