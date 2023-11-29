مانشستر (المملكة المتحدة) : عاد مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب من بعيد وانتزع فوزا ثمينا من ضيفه لايبزيغ الألماني 3 2 الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" في مانشستر في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبكَّر لايبزيغ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 13 عبر مهاجمه الوافد الجديد البلجيكي لويس أوبيندا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من يانيس بلاسفيخ.

وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني بعد 20 دقيقة وبتسديدة بيمناه اثر تمريرة من الهولندي تشافي سيمونز (33).

وقلب سيتي الطاولة في الشوط الثاني بهدفين لهدافه الدولي النروجي إرلينغ هالاند اثر تمريرة لفيل فودن (55)، قبل أن يدرك الأخير التعادل بعد 15 دقيقة اثر تمريرة من المدافع الدولي الكرواتي بوسكو غفارديول (70)، ثم سجل البديل الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس هدف الفوز اثر تمريرة من فودن (87).

وكان الفريقان ضامنين تأهلهما الى ثمن النهائي وكانت المنافسة بينهما على الصدارة التي حسمها حامل اللقب بعدما رفع رصيده الى 15 نقطة مقابل تسع نقاط لضيفه.

وحرم سيتي ضيفه من الثأر لخسارته على ارضه 1 3 في الجولة الثانية في لايبزيغ.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي، ففرض لايبزيغ التعادل على ارضه 1 1 ذهابا قبل أن يمنى بهزيمة مذلة بسباعية نظيفة إيابا في مانشستر، بينها خماسية للمهاجم الدولي الهولندي إرلينغ هالاند.

وهي المرة الثالثة تواليا يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية العريقة، حيث تبادلا الفوز عام 2021 (6 3 لسيتي و2 1 للايبزيغ).

وهو الفوز الاول لسيتي في مبارياته الثلاث الاخيرة حيث سقط في فخ التعادل أمام مضيفه تشلسي 4 4 وضيفه ليفربول 1 1 في الدوري المحلي.

وفي المجموعة ذاتها، حسم يونغ بويز بطاقته الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على ضيفه النجم الاحمر 2 0 وضمن المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين عن الفريق الصربي الذي تجمد رصيده عند نقطة واحدة.