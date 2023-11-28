هامبورغ: أبقى شاختار دانييتسك الاوكراني على آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه أنتويرب البلجيكي 1 0 الثلاثاء على ملعب "فولكسباركشتاديون" في هامبورغ في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

ويدين شاختار دانييتسك بفوزه الى مدافعه ميكولا ماتفيينكو الذي سجل الهدف الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها ألكسندر زوبكوف في الدقيقة الثانية عشرة.

وحقق شاختار الاهم بانتصاره الثالث في المسابقة مقابل خسارتين كونه رفع رصيده الى تسع نقاط مشاركا الصدارة مع برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي اللذين يلعبان لاحقا.

في المقابل، مني أنتويرب بخسارته الخامسة تواليا وخرج خالي الوفاض وفقد حتى فرصة إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسيضمن برشلونة البطاقة الاولى عن المجموعة في حال فوزه على بورتو.