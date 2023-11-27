برشلونة: يضع أتلتيكو مدريد آمالا كبيرة على المهاجم الفرنسي المتألق أنطوان غريزمان حيث يسعى النادي الاسباني الى حجز مكان له في الادوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحلّ ضيفًا على فينورد الهولندي الثلاثاء.

وبعدما خرج من دور المجموعات الموسم الماضي، يبحث "روخيبلانكوس" عن التأهل من جديد ويدرك تمامًا انّه سيواجه امتحانًا صعبًا في الاراضي الهولندية، حيث يسعى أيضاً أصحاب الارض لتفادي الاقصاء.

يتصدّر أتلتيكو المجموعة الخامسة بثماني نقاط، متقدمًا بنقطة واحدة عن لاتسيو الايطالي ونقطتين عن فينورد الثالث، ويدرك فريق العاصمة الاسبانية انّ الفوز سيكون كافيًا لحسم التأهل.

هدفٌ رأسي

ويبدو غريزمان في افضل حالاته لقيادة أتلتيكو بعدما سجّل هدفًا رأسيًا مميزًا بمواجهة ريال مايوركا في الدوري الاسباني، ليقود فريقه الى احتلال المركز الثالث.

ويملك المهاجم الفرنسي تسعة اهداف في جعبته في "لاليغا" حتى الآن هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، مباشرة خلف نجم ريال مدريد الانكليزي جود بيلينغهام، أضف الى ذلك انه سجّل اربعة اهداف في أربع مباريات في المسابقة الاوروبية.

وسجّل غريزمان ثمانية أهداف مع تمريرتين حاسمتين في آخر سبع مباريات له مع ناديه في جميع المسابقات.

وخاض غريزمان الدقائق التسعين كاملة بمواجهة مايوركا، حيث لم تسنح للمدرب الارجنتيني دييغو سيميوني فرصة إراحته، بعد ان تعيّن على فريقه القتال حتى الرمق الاخير لانتزاع النقاط الثلاث.

وقال سيميوني "من الصعب التفكير في استبداله".

وأضاف "إنه مهم جدًا بالنسبة لنا، ومن المؤسف أنه يلعب دائمًا، أو دائمًا تقريبًا، لمدة 90 دقيقة".

لاعبٌ محوري

نجح المدرب الارجنتيني في جعل غريزمان لاعبًا محوريًا في تشكيلة الفريق، حتى أنّه عمد في بعض الاحيان الى إشراك ابن الـ 32 عامًا في خط الوسط متى احتاج الفريق لذلك.

وللدلالة على قدرته على الانسجام بأي دور، تمكن غريزمان من تسجيل هدفين كلاعب وسط بمواجهة سلتيك الاسكتلندي في المباراة التي فاز بها اتلتيكو 6 0 في بداية هذا الشهر على ملعب ميتروبوليتانو.

هذا ما يسمح لغريزمان بوضع بصمته على المباراة بشكل أكبر، دون إغفال واجباته التهديفية.

"التاريخ الحي"

ورفع غريزمان حصيلته من الاهداف الى 170 مع أتلتيكو بعد هدفه الاخير ضد مايوركا، ليصبح على بعد ثلاثة اهداف من هدّاف النادي التاريخي لويس أراغونيس.

وقال لاعب الوسط كوكي "(غريزمان) سيعيش تاريخًا حيًا في أتلتيكو مدريد، سيتجاوز لويس أراغونيس".

وأردف "نحن سعداء للغاية عندما يكون على أرض الملعب أتمنى أن يكون نشيطًا قدر الإمكان (امام فينورد)، لكنه يبدو في حالة جيدة بالنسبة لنا".

يُعدّ فينورد فريقا صعبًا على أرضه، حيث حقق سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، فيما فاز أتلتيكو بمباراتين من أصل آخر 6 خارج ارضه.

وإضافة الى قدراته الهجومية، يتميّز غريزمان بقدرته على المساعدة الدفاعية، وهذا ما سيكون مطلوبًا منه لتنشيط الخطوط في مواجهة أصحاب الارض على ملعبهم الشهير.

وتابع سيميوني "(غريزمان) لديه دائمًا شيء مختلف يمكن أن يظهره".

وأضاف "إنه يدير نفسه بشكل جيد للغاية، ويقدم للمباراة ما يحتاج إليه من ادائه".

كما طوّر المهاجم موهبة كونه اللاعب الذي يفتتح التسجيل، كما فعل ضد مايوركا.

فعل ذلك غريزمان في تسع مباريات هذا العام وسوف يأمل ان يرفع العدد الى 10 بمواجهة الفريق الهولندي.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، قال لاعب برشلونة السابق إنّه يريد ان يحذو حذو سيميوني ويمدد التزامه مع النادي.

وقال غريزمان في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما جدّد المدرب الارجنتيني عقده حتى 2027 "أنا سعيد جدًا من أجله الآن حان دوري".