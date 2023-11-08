سان سباستيان (إسبانيا): وضع ريال سوسييداد الإسباني قدماً في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتجديد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3 1 الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع سوسييداد الذي كان فاز ذهابا على بنفيكا في عقر داره 1 0 رصيده في صدارة المجموعة إلى 10 نقاط، متقدماً بفارق 3 نقاط عن إنتر متصدر الدوري الإيطالي ووصيف المسابقة الموسم الماضي الذي يحلّ ضيفا على سالزبورغ النمسوي في وقت لاحق، علماً أن فوز "نيراتسوري" الذي كان تعادل مع سوسييداد 1 1 افتتاحاً سيضمن تأهلهما معاً إلى الدور التالي.

وحقق ريال سوسييداد الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة هذا الموسم في دوري الابطال، فوزه الاول في عقر داره في المسابقة القارية منذ أيلول/سبتمبر 2003.

في المقابل، مُني بنفكيا الذي لم يفز سوى بمباراتين من 21 خاضها بمواجهة فرق إسبانية (11 هزيمة مقابل 8 تعادلات) بهزيمته الرابعة توالياً على الصعيد القاري، ليقبع في قاع الترتيب.

ثلاثية سوسييداد

وحسم سوسييداد الذي افتقد لجهود مهاجمه البرتغالي أندري سيلفا ومدافعه الاسكتلندي كيران تيرني للاصابة، النتيجة بعد 21 دقيقة من صافرة البداية بتسجيله ثلاثية تناوب عليها ميكيل ميرينو برأسية أكد صحة عدم وجود تسلل حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (6) وميكل أويارسابال بعد خطأ فادح من فلورنتينو رويس الذي مرر كرة اعترضها قائد سوسييداد داخل المنطقة وسددها بقدمه اليسرى في الشباك (11) وأندير بارينيتشيا بعد تمريرة من ميرينو داخل المنطقة فراوغ جواو نيفيش وسدد في الزاوية المعاكسة (21).

واهدر النادي الباسكي فرصة تسجيل الرابع بعد خطأ من القائد الارجنتيني نيكولاس أوتامندي على أويارسابال داخل المنطقة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها هداف مباراة الذهاب برايس منديس وسددها في القائم (29).

وانتظر بنفيكا حتى الدقيقة 49 من بداية الشوط الثاني ليسجل اول اهدافه في النسخة الحالية لدوري الابطال بتسديدة من رافا سيلفا إلى يسار الحارس أليخاندرو ريميرو.