روما: بات لاتسيو الإيطالي على مشارف التأهل الى ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بفوزه المتأخر على سلتيك الاسكتلندي 2 صفر الثلاثاء على الملعب الاولمبي في روما في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل هداف لاتسيو تشيرو ايموبيلي الهدفين في الدقيقتين 82 و85.

وتصدر لاتسيو مؤقتا المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين امام المتصدر السابق أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يحل ضيفا على فينورد روتردام الهولندي (6 نقاط) لاحقا، علما ان فوز رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني سيضمن لهم التأهل مع الفريق الإيطالي.

اما سلتيك فبقي رصيده نقطة واحدة ولم يعد يملك اي امل باحتلال حتى المركز الثالث الذي يؤهله لمواصلة المشوار في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وصمد سلتيك طويلا قبل ان يفتتح لاتسيو التسجيل عندما سدد المهاجم الدنماركي غوستاف ايساكسن كرة ارتطمت بقدم أحد مدافعي سلتيك وتهيأت امام ايموبيلي الذي انقض عليها وتابعها داخل شباك الحارس الانكليزي المخضرم جو هارت (82).