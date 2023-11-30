ليون: أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم الخميس عن استبدال مدربه االإيطالي فابيو غروسو بمدير مركز التدريب في النادي بيار ساج مؤقتًا، كاشفًا أنّه بدأ إجراءات اقالة بطل العالم 2006.

وأشرف غروسو (45 عامًا) منذ تسلمه مهامه الفنية مع ليون في 16 أيلول/سبتمبر خلفًا للوران بلان، على ثماني مباريات حقق خلالها فوزا واحدا ليتذيّل بطل فرنسا سبع مرات الترتيب برصيد سبع نقاط.

وأوضح ليون انّه اتخذ هذا القرار "مع الأخذ في الاعتبار النتائج المحققة وبعد تحليل معمّق لوضع الفريق"، مضيفًا أن "الإجراء قد يؤدي إلى إنهاء عقد العمل" ويستهدف ايضًا المساعدين الايطاليين الاربعة لغروسو.

وبات ساج ثالث مدرب يشرف على ليون هذا الموسم والسادس منذ ربيع العام 2019 وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي.

وخسر ليون على أرضه أمام ليل 0-2 ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة الأحد، علما أن الفوز الوحيد واليتيم لغروسو كان على حساب رين المنقوص 1-0 في المرحلة الثانية عشرة. تلقى ليون سبع هزائم مقابل أربع تعادلات.

ومنذ توليه قيادة ليون، مرّ غروسو بفترات صعبة كان أبرزها اصابته بجروح في وجهه نتيجة الهجوم على حافلة الفريق بالقرب من ملعب مرسيليا، تأتى عنه تأجيل المباراة.

وقبل دخوله عالم التدريب، لعب غروسو كظهير أيسر في صفوف ليون بين عامي 2007 و2009، واحرز معه ثنائية الدوري والكأس موسم 2007-2008. كما دافع عن ألوان بيروجيا وإنتر ويوفنتوس، وتوج مع منتخب بلاده بمونديال ألمانيا 2006.