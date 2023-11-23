باريس: قرر باريس سان جرمان الفرنسي تفعيل بند شراء مهاجم منتخب البرتغالي غونسالو راموس ليصبح رسميا مرتبطا بنادي العاصمة حتى حزيران/يونيو 2028.

وحصل سان جرمان على خدمات راموس (22 عاما) على سبيل الاعارة من بنفيكا الصيف الماضي، لكنه انضم رسميا الاربعاء اليه في صفقة بلغت 65 مليون يورو بالاضافة الى حوافز تُقدر ب15 مليون بحسب وسائل اعلان فرنسية عدة.

واشرك مدرب سان جرمان الاسباني لويس انريكي، المهاجم البرتغالي في 11 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي (7 كأساسي)، و4 مرات في دوري ابطال اوروبا (اساسيا مرة واحدة).

اكتفى راموس بتسجيل هدفين فقط في المباريات ال15 التي خاضها وجاءا في مرمى مرسيليا (4 صفر).

ويواجه راموس في خط المقدمة منافسة قوية من الفرنسي الدولي راندال كولو مواني المنتقل بدوره الصيف الماضي قادما من اينتراخت فرانكفورت الالماني.