مونبيلييه (فرنسا): تعثّر نيس المتصدر بتعادله مع مضيفه مونبلييه سلبًا الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وباتت صدارة نيس الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة (7 انتصارات و5 تعادلات) ورفع رصيده إلى 26 نقطة، مهددة من وصيفه باريس سان جرمان الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين وبامكانه أن يزيحه عنها في حال فوزه على مضيفه رينس السبت. ويقبع مونبلييه في المركز الثاني عشر مع 12 نقطة.

وفشل نيس في تحقيق فوزه الخامس تواليًا، كما كاد يتعرض لهزيمته الاولى هذا الموسم في الدوري إلا أن القائم وقف إلى جانبه مرتين بتصديه لمهاجم مونبلييه النيجيري أكور أدامس بعد تسديدة قوية (32) ورأسية عقب تمريرة من جوردان فيري (58).

ولم تهتز شباك نيس الذي يشرف على تدريبه الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي، منذ منتصف أيلول/سبتمبر حين فاز على سان جرمان 3 2.