باريس: انتزع باريس سان جرمان حامل اللقب فوزا بشق النفس من مضيفه بريست، مفاجأة الموسم، 3 2 بينها ثنائية لنجمه كيليان مبابي الأحد على ملعب "فرانسيس لو بليه" في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فانتزع المركز الثاني مؤقتا.

وبدا أن باريس سان جرمان في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين لوارين زايير إيمري (16) ومبابي (28)، لكن بريست قلص الفارق قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين عبر البنيني ستيف مونييه (43) ثم أدرك التعادل مطلع الثاني عبر جيريمي لو دوارون (52).

وانتظر باريس سان جرمان الدقيقة قبل الاخيرة من الوقت الاصلي لاقتناص ركلة جزاء انبرى لها مبابي وصدها الحارس الهولندي ماركو بيزوت قبل أن تتهيأ أمام هداف الدولي الموسم الماضي فتابعها داخل المرمى مسجلا هدف الفوز لفريق العاصمة.

وعزز مبابي صدارته للائحة الهدافين بعشرة أهداف.

وهو الفوز الثالث تواليا لباريس سان جرمان والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، والسادس هذا الموسم فرفع رصيده الى 21 نقطة وارتقى الى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة خلف نيس المتصدر وبالفارق ذاته امام موناكو الذي تنتظره مباراة صعبة لاستعادة الصدارة عندما يحل ضيفا على ليل لاحقا.

ودخل النادي الباريسي المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على ضيفه ميلان الايطالي بثلاثية نظيفة على ميلان الايطالي الاربعاء في الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وفضل مدربه الاسباني لويس أنريكي إراحة الرباعي عثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني والبرتغالي فيتينيا والأوروغوياني مانويل اوغارتي لكنه اضطر الى الدفع بالثلاثة الأوائل عقب عودة بريست في النتيجة.

وبكر باريس سان جرمان بالتسجيل عندما مرر برادلي باركولا كرة إلى زايير إيمري فسددها بروعة من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس بيزوت (16).

وعزز مبابي تقدم سان جرمان عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الدافع الدولي الكوري الجنوبي كانغ إين لي فانطلق بسرعة من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بأحد المدافعين قبل ان يسددها زاحفة على يمين الحارس بيزوت (16).

وقلص مونييه الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 43 بضربة رأسية من مسافةق ريبة اثر تمريرة عرضية لكيني لالا اسكنها على يمين الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما.

واندفع بريست بقوة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عندما استغل لو دوارون الركلة الركنية الثالثة تواليا والتي انبرى لها رومان دل كاستيلو وتابعها برأسه داخل المرمى (52).

وكاد مبابي يعيد التفوق للفريق الباريسي بتسديدة قوية عكسية مرت بجوار القائم الايسر البعيد (57).

وجرب الاسباني فابيان رويس حظه بتسديدة رائعة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (62).

وكاد لو دوارون يضيف الهدف الثالث لبريست بتسديدة من داخل المنطقة ابعدها دوناروما بصعوبة قبل ان يشتتها الدفاع (70).

وحصل سان جرمان على ركلة جزاء اثر عرقلة كولو مواني داخل المنطقة من المدافع ليليان براسييه فانبرى لها مبابي وتصدى لها الحارس بيزوت قبل ان تتهيأ أمام القائد الباريسي الذي تابعها داخل المرمى (89).

وكاد البديل المدافع الدولي المغربي أشرف داري يدرك التعادل بكرة مقضية من مسافة قريبة بين يدي دوناروما (90+6).

وهي الخسارة الثانية تواليا لبريست الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة بعدما كسب 13 من أصل 18 في مبارياته الست الاولى.

وتجمد رصيد بريست عند 17 نقطة في المركز السادس.