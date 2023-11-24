باريس: عزز نادي باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي في كرة القدم، بفوزه القاسي على ضيفه موناكو 5 2، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة الجمعة.

وتناوب على رباعية النادي الباريسي البرتغالي غونسالو راموس (18)، كيليان مبابي (39 من ركلة جزاء)، عثمان ديمبيليه (70)، البرتغالي فيتينيا (72)، وراندال كولو مواني (90+6)، فيما أحرز الياباني تاكومي مينامينو (22) والأميركي فولارين بالوغان (75) هدفي موناكو.

وبهذا الانتصار، رفع سان جرمان رصيده في صدارة الدوري الفرنسي إلى 30 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه نيس الذي يستضيف تولوز الأحد.

أمام موناكو فبقي على نقاطه الـ24 وراوح مكانه في المركز الثالث.

وخاض سان جرمان هذه المباراة بغياب قائده البرازيلي ماركينيوس بداعي اصابة في الركبة تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وخرج المدافع البالغ 29 عامًا خلال مباراة البرازيل ضد الأرجنتين مساء الثلاثاء في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2026 والتي خسرها البرازيليون 0 1.