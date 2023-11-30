مرسيليا: أعلن نادي مرسيليا الفرنسي الخميس انّ الدولي المغربي ومدافع يوفنتوس الايطالي وبايرن ميونيخ الالماني السابق مهدي بن عطية عُيّن مستشارًا فنيًا للنادي الذي استهل فيه مسيرته كلاعب.

ويحلّ بن عطية (36 عامًا) الذي خاض اول تجاربه الاحترافية في أوروبا من بوابة مرسيليا (2006-2008) مكان الاسباني خافيير ريبالتا الذي ابتعد عن منصبه منذ الاجتماع المضطرب بين إدارة النادي وممثلين عن مجموعات من مشجعي النادي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وسيختلف وضع بن عطية عن ريبالتا الذي كان عضوًا في مجلس الادارة، بحيث سيكون بنعطية تحت قيادة المدير العام الحالي ستيفان تيسييه.

وأوضح مرسيليا في بيان صحافي "سيجعل مهدي بنعطية خبرته ومعرفته بكرة القدم الحديثة متاحة لنادي أولمبيك مرسيليا".

وأضاف "بالتعاون الوثيق مع بابلو لونغوريا، رئيس مجلس الإدارة، وستيفان تيسييه، المدير العام، سيساعد في تطوير وتنفيذ الإستراتيجية الرياضية للنادي، ولا سيما جذب أفضل المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها".

ووفقا لمصادر داخل نادي مرسيليا، فإن بن عطية يصل "في دور ومكانة مماثلة لتلك التي كان يتمتع بها لويس كامبوس في باريس سان جرمان".

ويستأنف مرسيليا الذي يحتل المركز 12 في الدوري هذا الموسم مبارياته في "ليغ 1" بمواجهة رين الاحد.