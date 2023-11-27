نيس (فرنسا): عاد نيس إلى نغمة الانتصارات وانتزع فوزًا صعبًا على حساب ضيفه تولوز 1 0، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت.

وسجّل النيجيري تيريم موفي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 ليهدي نيس الذي لا يزال الفريق الوحيد دون خسارة النقاط الثلاث، حيث عزّز الأخير مركزه الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن باريس سان جرمان متصدر الترتيب.

السقوط في فخ التعادل

كما وسّع نيس الفارق بينه وبين موناكو الثالث الى 5 نقاط بعدما خسر الاخير امام سان جرمان 2 5 السبت. فيما يحتل تولوز المركز الخامس عشر بـ 12 نقطة.

وكان نيس سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية قبل النافذة الدولية وذلك أمام مضيفه مونبلييه 0 0.

وعلى الرغم من فوزه، عانى نيس الأمرَين أمام تولوز الذي كانت له اليد الطولى في فترات عدّة واستطاع اختراق دفاع مضيفه، حيث أُلغي له هدف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عبر فرانك ماجري بعد احتساب خطأ على فنسان سييرو خلال الهجمة.

امتصاص فورة تولوز

وتابع الضيوف ضغطهم على نيس، لكن بعدما تمكن الاخير من امتصاص فورة تولوز اثر انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي، فدفع المدرب الايطالي فرانشيسكو فابريولي بأليكسيس كلود موريس بدلاً من سفيان ديوب خلال استراحة الشوطين.

ترك ذلك التبديل تأثيراً إيجابياً على أصحاب الأرض الذين تمكنوا من كسر التعادل في الدقيقة 54 عندما هيأ مورغان سانسون كرة لموفي الذي تابعها داخل المرمى مسجلاً هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.