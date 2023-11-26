لندن: مني توتنهام بهزيمته الثالثة توالياً الأحد، عندما قلب ضيفه أستون فيلا الطاولة عليه وفاز 2 1 لينتزع منه المركز الرابع، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورغم أن افتتاح التسجيل كان لأصحاب الأرض عن طريق الأرجنتيني جوفاني لو سيلسو (22)، تمكّن رجال المدرّب الإسباني أوناي إيمري من قلب النتيجة في لندن بهدفي الإسباني باو توريس (45+7) وأولي واتكينز (61) الذي أحرز سابع أهدافه هذا الموسم.

تقدم بفارق الأهداف

وبهذا الفوز، ارتقى أستون فيلا إلى المركز الرابع مع 28 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الثالث ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثاني، ونقطتين عن أرسنال المتصدر.

أما توتنهام، الذي بدأ موسمه بانطلاقة مثالية، تدهورت أحواله في المراحل الثلاث الأخيرة، ليجد نفسه في المركز الخامس مع 26 نقطة، قبل رحلة معقدة إلى ملعب سيتي نهاية الأسبوع المقبل.

وفي شهر واحد، خسر توتنهام مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري بتعرضه لثلاث هزائم متتالية، وكلها كانت بعد افتتاحه التسجيل.

غيابات عديدة

وقدّم الفريق بقيادة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو كرة قدم جميلة الأحد رغم الخسارة، كما فعل منذ بداية الموسم رغم الغيابات العديدة في تشكيلته من إيف بيسوما للإيقاف، والبرازيلي ريشارليسون وجيمس ماديسون للإصابة.

وشهدت المباراة سيلاً من الأهداف الملغية، أولاً عبر واتكينز الذي حوّل عرضية الفرنسي لوكاس دينيي برأسه في مرمى الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو (24)، لكن حكم الفيديو المساعد أكد حالة التسلل بعد ثلاث دقائق من المراجعة.

ومثله أيضاً، أُلغيت ثلاثة أهداف لقائد توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بداعي التسلل أيضاً.