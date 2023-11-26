لندن: توفي المدرب تيري فينابلز الذي قاد إنكلترا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 1996 وبرشلونة الاسباني إلى نهائي كأس اندية أوروبا (دوري أبطال اوروبا حاليًا) عام 1986، عن عمر يناهز 80 عاماً، حسب ما أعلنت عائلته في بيان الأحد.

وقالت العائلة في بيانها "لقد دمرنا تمامًا فقدان الزوج والأب الرائع الذي فارق الحياة بسلام أمس بعد صراع طويل مع المرض".

وتابعت "نود أن نطلب منح الخصوصية في هذا الوقت الحزين للغاية للسماح لنا بالحزن على فقدان هذا الرجل الجميل الذي كنا محظوظين جدًا بوجوده في حياتنا".

وأصبح فينابلز محبوبًا لدى مشجعي كرة القدم الانكليزية بعدما قاد "الاسود الثلاثة" بشكل رائع إلى نصف نهائي بطولة أوروبا عام 1996 التي استضافتها إنكلترا، بما في ذلك الفوز الساحق على هولندا 4 1.

لكنّ إنكلترا عادت وخسرت في دور الاربعة بركلات الترجيح امام المانيا التي احرزت اللقب لاحقا.

كما كان على وشك قيادة برشلونة الى لقب المسابقة الاوروبية المرموقة عام 1986 قبل ان يخسر في النهائي امام ستيوا بوخارست الروماني بركلات الترجيح.

كما استمتع فينابلز المعروف باسم "أل تل" بفترة ناجحة مع فريق توتنهام هوتسبير الذي كان يضم اللاعب الرائع والمثير للجدل بول غاسكوين وأحرزا معًا لقب كأس انكلترا عام 1991.

وفاز فينابلز باللقب ايضا كلاعب مع النادي اللندني عام 1967، علما ان مسيرته كلاعب شهدت تنقله بين تشلسي (1960 66) وتوتنهام (66 69) وكوينز بارك راينجرز (69 74) وغيرهم.

لكنّ فترته في سبيرز بعد تعيينه رئيسا تنفيذيا انتهت على نحو مرير بعد خلاف مع مالك النادي آنذاك الان شوغر.

وقال توتنهام إنه سيحيي ذكراه من خلال التصفيق لمدة دقيقة قبل المباراة امام أستون فيلا ضمن الدوري الانكليزي الأحد.

وجاء في بيان النادي "يشعر النادي بحزن شديد عندما علم بوفاة اللاعب والمدرب السابق تيري فينابلز".

وأضاف "تعازينا العميقة لأصدقاء تيري وعائلته في هذا الوقت العصيب للغاية".