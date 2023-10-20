برلين: أكد مدرب نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم توماس توخل أنه "لن يستعجل أي شيء" بخصوص عودة حارس مرماه الدولي العملاق مانويل نوير إلى اللعب بعد اصابة ابعدته قرابة 12 شهرا عن الملاعب.

وقال توخل الجمعة في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد ماينتس في الدوري "الاخبار الرائعة هي أن مانويل عاد الى تدريبات الفريق. بيد أننا لن نستعجل اي شيء على الرغم من الفرحة الكبيرة التي تغمرنا جميعا وتغمرني شخصيا".

وأردف قائلا "لهذا السبب سننتظر بضعة حصص تدريبية اضافية" مشيرا الى ان سفن أولرايش سيكون بين الخشبات الثلاث للمباراتين المقبلتين ضد ماينتس في الدوري وضد غلطة سراي التركي في دوري ابطال اوروبا.

واضاف "انا فخور به جدا للطريقة التي اعتمدها للعودة"، موضحا أنه يظهر "موهبته الرائعة" خلال التدريبات.

وكان نوير خاض اخر مباراة مع بايرن ميونيخ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022 عندما فاز على شالكه 2-صفر، شارك بعدها مع منتخب بلاده في مونديال قطر حيث خرج من دور المجموعات قبل ان يتعرض إلى إصابة بالغة في ساقه خلال ممارسته رياضة التزلج خضع على اثرها الى عملية جراحية في 10 كانون الاول/ديسمبر الماضي ولا يزال يتعافى منها.

وسيفتقد بايرن أيضا خدمات كل من الجناح سيرج غنابري والمدافعين المغربي نصير مزراوي والفرنسي دايو اوباميكانو بداعي الاصابة، في حين يحوم الشك حول مشاركة جوزوا كيميتش الذي غاب عن مباراتي منتخب بلاده في النافذة الدولية ضد الولايات المتحدة والمكسيك بداعي المرض.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث في الدوري بعد سبع مراحل متخلفا بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن صاحب المركز الاول ونقطة عن شتوتغارت الثاني.