لوس انجليس : قاد نجم إرتكاز لوس انجليس ليكرز انتوني ديفيس فريقه الى فوز ناري على حساب مضيفه كليفلاند كافالييرز 121 115 السبت، ليحقّق ليكرز فوزه الثالث تواليا خارج أرضه في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ومن أصل نقاطه الـ 32 في المباراة، تعملق ديفيس في النصف الثاني على وجه الخصوص مسجلا 23 نقطة بمفرده، وأضاف الى رصيده 13 متابعة مع 3 حائط صد "بلوك شوت"، ليساعد فريقه على تعويض معاناته الهجومية، لا سيما لنجمه الابرز ليبرون جيمس في بداية المباراة بمواجهة فريقه السابق كليفلاند كافالييرز.

وقام كافالييرز ببث فيديو تكريمي لجايمس الهداف التاريخي للدوري في الربع الاول.

واكتفى جيمس بتسجيل ثماني من اصل 23 محاولة له في المباراة، منها تسديدة ثلاثية واحدة تاجحة من اصل 9، لينهي المباراة بـ 22 نقطة، في مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم 16 مرة.

سجّل كافالييرز 40 نقطة في الربع الاول ليتقدم بفارق خمس نقاط، ومن ثمّ تقدم 71 70 مع نهاية النصف الاول.

الا انّ ديفيس برز في الوقت المناسب وساعد فريقه على التقدم 111 103 قبل اقل من اربع دقائق على النهاية، وسعى كافالييرز مجددا للعودة وقلص الفارق الى نقطة قبل اقل من دقيقتين، غير انّ جيمس أظهر خبرته في الوقت المناسب ليحسم النتيجة.

وقال ديفيس بعد المباراة "كان علينا فقط أن نفرض إرادتنا في الناحية الدفاعية".

واعترف ديفيس بتأثير غياب لاعب كافالييرز داريوس غارلاند عن النصف الثاني بسبب الاصابة، لكنه أشاد بـ "الفوز الجماعي لفريقه" بعدما سجّل ثمانية لاعبين من ليكرز اكثر من 10 نقاط.

سجّل لكافالييرز لاعبه العائد من الاصابة دونوفان ميتشل 22 نقطة وأضاف جاريت ألن 21 نقطة مع 14 متابعة.

وفي اوكلاهوما، تعملق جويل إمبيد أفضل لاعب الموسم الماضي وقاد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لفوز صعب على ثاندر 127 123.

وسجّل إمبيد 35 نقطة من بينها ست رميات حرة في آخر 10 ثوان من المباراة ليساعد فريقه على العودة بإنتصار خارج الديار.

وفي مباريات أخرى، وضع بروكلين نتس حدا لثلاث مباريات بلا فوز وتغلب على ميامي هيت المنقوص 112 97.

سجّل مايكل بريدجز 24 نقطة واضاف كام جونسون 19 نقطة مع 10 متابعات لنتس.