لوس انجليس: رغم العرض الشيّق الذي قدّمه جايسون تاتوم بتسجيله 45 نقطة، لم يتمكّن بوسطن سلتيكس من التغلب على تشارلوت هورنتس الذي أوقف له سلسلة من ستة انتصارات متتالية وفاز عليه 121 118 في مباراة مثير استدعت وقتاً إضافياً في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وصل فريق سلتيكس إلى تشارلوت باعتباره الفريق الأكثر إثارة في الدوري بعدما ارتقى إلى صدارة المنطقة الشرقية بـ11 انتصاراً وخسارتين فقط.

وبدا فريق المدرب جو ماتزولا في طريقه إلى الفوز السابع توالياً بعدما تقدّم بفارق 18 نقطة في منتصف الربع الثاني، قبل أن يحافظ على تقدم من 11 نقطة في نهاية الشوط الأول.

لكن فريق تشارلوت المنتفض ردّ في الربعين الأخيرين، متفوقاً على بوسطن 54 43 في الشوط الثاني، ليرسل المواجهة الحامية إلى الوقت الإضافي.

بريدجز

وأطلق مايلز بريدجز رمية ثلاثية عن بعد نحو ثمانية أمتار، ليمنح تشارلوت التقدم 119 116 قبل سبع ثوانٍ من نهاية المباراة. وتحصّل تاتوم على ثلاث رميات حرة قبل خمس ثوانٍ من نهاية المباراة، ولكن بعدما سجّل أول رميتين، أضاع الثالثة التي كانت ستعادل النتيجة، قبل أن يسدد غوردون هايوارد رميتين حرتين لتشارلوت ويضمن له الفوز.

من جهة أخرى، تخطّى دنفر ناغتس لحظة طرد أفضل لاعب في الدوري مرتين الصربي نيكولا يوكيتش ومدربه مايكل مالون، ليحقق الفوز على ديترويت بيستونز 107 103.

وطُرد يوكيتش في الشوط الأول بعد تسجيله خطأين فنيين بسبب اعتراضه على حادثتين منفصلتين. أما مالون فطُرد بعد اعتراضه أيضاً على خطأ في أواخر الربع الأول.

ومع عدم تواجد يوكيتش في الشوط الثاني، تُرك الأمر لريجي جاكسون لمساعدة بطل الدوري على تحقيق النصر.

وقاد جاكسون لائحة أفضل المسجلين لناغتس برصيد 21 نقطة، وأضاف كينتافيوس كالدويل بوب 20 نقطة.

وفي مباراة أخرى، قدم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أداء قوياً آخر، مسجلاً 42 نقطة ليقود ميلووكي باكس إلى الفوز على واشنطن ويزاردز 142 129.

وفي سان فرانسيسكو، أنهى فريق غولدن ستايت ووريرز سلسلة من ست هزائم متتالية بفوزه 121 116 على هيوستن روكتس.