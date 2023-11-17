لوس انجليس: ألحق اوكلاهوما سيتي ثاندر الخسارة الخامسة تواليًا بغولدن ستايت ووريرز المنقوص الخميس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بنتيجة 128 109 في ظل غياب ستيفن كوري ودرايموند غرين عن الاخير.

وتألق من صفوف ثاندر الكندي تشاي غيلجيوس ألكسندر مسجلا 24 نقطة وأضاف اليه أيزياه جو 23 بعد دخوله من دكة البدلاء، فيما تخطى ستة من لاعبي ثاندر عتبة العشر نقاط في المباراة.

في المقابل، كان الكونغولي جوناثان كومينغا افضل مسجّل لووريرز بـ 21 نقطة مع ست متابعات.

وعانى نجم ووريرز الآخر كلاي تومسون من ليلة عصيبة حيث اكتفى بتسديدة واحدة ناجحة من اصل 11 محاولة وانهى اللقاء بخمس نقاط فحسب.

وغاب كوري عن المباراة بداعي الاصابة، فيما يعود سبب غياب غرين الى ايقافه لخمس مباريات اثر الاشكال الذي جمعه بلاعب ارتكاز مينيسوتا تمبروولفز الفرنسي رودي غوبير.

واعترف مدرب ووريرز ستيف كير للصحافيين قبل المباراة أنّ غرين الذي طُرد بعد أن أمسك بغوبير حول عنقه وجره في الملعب "تصرف على نحو مبالغ فيه جدًا".

وقال كير إنّه لا يمانع ردّة فعل غرين تجاه غوبير الذي حاول ضرب زميله تومسون بعد العراك الذي بدأ أساسًا بين الاخير ولاعب مينيسوتا جايدن ماكدانيالز، لكنه أضاف بأنّ غرين تخطى الحدّ المقبول.

وأردف كير "لقد قام بخنقه لمدة ست أو سبع ثوان. لقد كانت مشاهد مروعة للدوري، لدرايموند، وللجميع".

وتابع "درايموند كان مخطئًا، وهو يعلم ذلك، إنها نظرة سيئة. المباريات الخمس مستحقة. نحن نمضي قدمًا".

فوز هيت

وفي المباراة الاخرى الوحيدة التي جرت الخميس، أحرز جيمي باتلر 36 نقطة ليساعد ميامي هيت على تعويض بدايته البطيئة والتغلب على بروكلين نتس 122 115، رافعا سلسلة انتصارات فريقه الى 7 تواليًا.

وأضاع هيت الذي افتقد لتايلر هيرو في المباراة لعشر من محاولاته الـ 11 الاولى، الا انّ نتس لم يستطع استغلال الامر واكتفى بالتقدم بفارق ست نقاط في الربع الاول.

ومع حلول استراحة الشوطين، انتزع هيت التقدم 60 52، قبل ان يتألق باتلر بتسجيله 18 في الربع الثالث بمفرده ويوسّع ميامي الفارق الى اكثر من عشر نقاط.

وبرز ايضا من جانب هيت دانكن روبنسون مع 26 نقطة وأضاف بام أديبايو 20.