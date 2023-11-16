لوس انجليس : تعرّض نجم غولدن ستايت ووريرز درايموند غرين لعقوبة الايقاف لخمس مباريات، الاربعاء، بعدما قام بخنق لاعب ارتكاز مينيسوتا تمبروولفز الفرنسي رودي غوبير اثر اشكال جمع لاعبي الفريقين، حسب ما افادت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

وفقد غرين اعصابه خلال الدقائق الاولى من المباراة التي خسرها ووريرز امام تمبروولفز، وأمسك بغوبير حول عنقه وجره في الملعب بعد عراك بدأ بين لاعب ووريرز كلاي تومسون ونظيره في مينيسوتا جايدن ماكدانيالز.

وقال جو دومارز، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري، في بيان، إن غرين عوقب بدون غرامة مالية بسبب "تصعيد الشجار داخل الملعب" والاشتباك مع غوبير "بطريقة خطيرة وغير رياضية".

وأضاف دومارز أنه تم الاخذ في عين الاعتبار السجل التأديبي لغرين لتحديد مدة ايقافه.

في المقابل، غُرّم كل من تومسون، ماكدانيالز وغوبير بمبلغ 25 ألف دولار أميركي لكل منهم.

وسيستهل غرين عقوبته الخميس عندما يستضيف ووريرز نظيره اوكلاهوما سيتي ثاندر.

وواجهت رابطة الدوري دعوات عدّة لاتخاذ موقف حازم من غرين الأربعاء من قبل المعلقين، ولم يوفره ايضًا غوبير من سهامه.

وقال لاعب الارتكاز الفرنسي "آمل أن يقوم الدوري بكل ما يجب القيام به لأنه تصرف بسلوك مهرج".

ويُعتبر غرين البالغ 33 عاماً أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل في الدوري، اذ غالباً ما تعبّر جماهير الفرق المنافسة التي يعشق استفزازها عن كرهها له.

وغالباً ما يراكم غرين الأخطاء الفنية أو يطرد، على غرار ما حصل في نهائي عام 2016 ضد كليفلاند كافالييرز بعد حركة سيئة على نجمه حينها ليبرون جيمس.