ملبورن: خاضت أستراليا نزهة أمام ضيفتها المتواضعة بنغلادش واكتسحتها 7 0 الخميس، في باكورة مباريات الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم وكأس آسيا 2027.

على ملعب "ايمي بارك" في ملبورن، سجّل لـ"سوكروز" هاري سوتار (4)، براندون بوريلو (20)، ميتشل ديوك (37، 40)، والبديل جايمي ماكلارين (49، 70، 84). وأهدر ماسيمو لوونغو ركلة جزاء للمضيف في اللحظات الأخيرة (90).

ويُعدّ منتخب بنغلادش من اضعف المنتخبات في العالم وهو مصنف في المركز 183، فيما تحتل أستراليا، الباحثة عن تأهل سادس توالياً إلى المونديال، المركز 27.

ويلعب لاحقاً في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة لبنان مع فلسطين في الشارقة الإماراتية.

قال المخضرم ماكلارين الذي دخل بين الشوطين، وهو يحمل كرة المباراة كتذكار، لقناة باراماونت بلاس "كان يمكن تسجيل أكثر من سبعة أهداف للفريق ولي شخصياً، لكن الأهم هو تحقيق الفوز. لا أتذكر ان حارسنا قام بصدّة واحدة، دفاعنا كان صلباً، أنا فخور بالفريق، لكني متأكد ان المباراة المقبلة (ضد فلسطين) ستكون أصعب".

ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً قُسّمت على 9 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين. يتأهل أول منتخبين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.