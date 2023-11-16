باريس: اضطر لاعب وسط ريال مدريد الإسباني إدواردو كامافينغا الى مغادرة الحصة التدريبية لمنتخب بلاده فرنسا لكرة القدم الأربعاء في كليرفونتين بسبب إصابة في ركبته بعد احتكاك مع زميله جناح باريس سان جرمان عثمان ديمبيلي.

ويستعد المنتخب الفرنسي الذي تأهل إلى نهائيات كاس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا، لمواجهة ضيفته جبل طارق السبت في نيس ومضيفته اليونان الثلاثاء المقبل في الجولتين الاخيرتين لمنافسات المجموعة الثانية.

كسر في مشط القدم

ويعزز الغياب المحتمل لكامافينغا السبت، وانسحاب زميله في النادي الملكي أوريليان تشواميني بسبب كسر في مشط القدم، من فرص رؤية لاعب الوسط الشاب لباريس سان جرمان وارين زاير إيمري أساسيا لأول مرة، ربما إلى جانب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو.

وسيصبح زاير إيمري، في حال لعبه السبت، أصغر لاعب دولي فرنسي بعمر 17 عامًا وثمانية أشهر و10 أيام منذ عام 1911 عندما خاض حامل الرقم القياسي فيليكس فيال في عمر 17 عامًا وشهرين و15 يومًا مباراة ضد لوكسمبورغ (4 1) في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1911. توفي عن عمر يناهز 20 عامًا خلال الحرب العالمية الأولى.