لوس انجليس: انتزع بوسطن سلتيكس صدارة المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، عقب فوزه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الاربعاء بنتيجة 117 107، رغم غياب نجمَيه اللاتفي كريستابس بورزينغيس وجايلن براون.

وفي غيابهما، تألق جايسون تايتوم محرزاً 29 نقطة وأضاف اليه ديريك وايت 27، ليعود سلتيكس بفوز مثير من خارج الديار.

وتقدّم بوسطن إلى المركز الاول بتسعة انتصارات وخسارتين، فيما تراجع سيكسرز الى المركز الثاني بثمانية انتصارات وثلاث خسارات.

وايت

وقال وايت الذي سجل 14 نقطة في الربع الأخير ليقود فريقه إلى الفوز "في جميع المواقع، لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم القيام بالكثير من الأشياء الجيدة".

وتابع "لقد كنت سيئًا للغاية في المباراتين الماضيتين، أردت فقط الخروج والمنافسة وأفعل ما أفعله وأسجّل بعض تسديداتي".

تقدم

وتبادل الفريقان التقدّم 11 مرة، وتمكن سلتيكس في احدى فترات الربع الثاني من التقدم بفارق 17 نقطة.

لكنّ سيكسرز ردّ بقوة وانهى النصف الاول متقدمًا 58 57.

وضرب سلتيكس من جديد في الربع الثالث متفوقا على اصحاب الارض 26 17 لينتزع تقدمًا ثمينًا بفارق ثماني نقاط في بداية الرابع.

وفي مباريات أخرى، تعملق داميان ليلارد مع 37 نقطة و13 تمريرة حاسمة، ليقود ميلووكي باكس للفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 128 112.

وحقّق مدرب باكس أدريان غريفيث فوزه الاول لدى عودته الى تورونتو حيث عمل كمساعد للمدرب قبل ان يتولى قيادة باكس خلفًا لمايك بودينهولزر الذي اقيل في أيار/مايو الماضي.

وغاب عن ميلووكي نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، لكنه تمكن من تجاوز الامر ليهيمن على اللقاء من بدايته قبل ان يتقدم بفارق 33 نقطة في الربع الثالث.

وأضاف أيضاً من جانب الفائز مالك بيزلي 30 نقطة منها ثماني ثلاثيات. كما أحرز بوبي بورتيس 18 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء وكريس ميدلتون 11 ليعزّز باكس رصيده الى 7 انتصارات و4 هزائم.

في المقابل، كان سكوتي بارنز بـ 29 نقطة افضل مسجّل لدى الخاسر.

وفي لوس انجليس، سجّل ليبرون جيمس ودي انجيلو راسل 28 نقطة لكل منهما، الا انّهما لم يتمكنا من تجنيب ليكرز الخسارة امام ساكرامنتو كينغز 110 125.