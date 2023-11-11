لوس انجليس: تخطى ليبرون جيمس إصابة مبكرة وسجّل 32 نقطة في طريقه لقيادة لوس أنجليس ليكرز إلى قلب تأخره أمام فينيكس صنز إلى فوز أول خارج أرضه 122 119، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

بعد تعرّضه لاصابة في أسفل ساقه اليسرى جعلته يعرج في الربع الأوّل، قاوم ابن الثامنة والثلاثين ألمه وساهم في وضع حد لسلسة من ثلاث خسارات متتالية لليكرز.

سجّل 11 رمية ميدانية من أصل 17، بينها 3 من أصل أربع وراء القوس، كما التقط 11 متابعة ومرّر 6 كرات حاسمة.

ليكرز

وهذا أول فوز لليكرز خارج أرضه هذا الموسم، والأول له في البطولة الجديدة "إن سيزون" بنظام الكأس التي يُأمل منها أن تمنح اهتماماً إضافياً للمباريات في وقت مبكر من الموسم. وتُحتسب جميع مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري أن بي ايه وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 كانون الأول/ديسمبر في لاس فيغاس.

قال ليبرون بعد المباراة لشبكة "إي أس بي أن": "الشعور رائع لانه فوز ضمن الدوري. سمعتم انه هناك نصف مليون دولار على المحك، سنبحث عن ذلك".

دورانت

وكان المخضرم كيفن دورانت أفضل مسجّل لدى الخاسر مع 38 نقطة و9 متابعات، وأضاف برادلي بيل 24. ووصل تقدّم صنز إلى 14 نقطة في احدى فترات المباراة، ودانت له الأفضلية بين الشوطين 63 55.

وعن تحسّن فريقه في التقاط الكرات المرتدة في نهاية المباراة، علّق جيمس "أعتقد اننا وجدنا أخيراً حلاً للكرات المرتدة".