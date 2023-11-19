لوس انجليس: زاد أوكلاهوما سيتي ثاندر محن مضيفه غولدن ستايت ووريرز عندما تغلب عليه 130 123 بعد التمديد (الوقت الاصلي 117 117) السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتألق ثنائي ثاندر شاي جيلجوس ألكسندر وتشيت هولمغرين بتسجيلهما 76 نقطة، 40 نقطة للاول و36 للثاني، وقادا فريقهما إلى تذويب تخلفه بفارق 18 نقطة أمام ووريرز إلى فوز بفارق سبع نقاط.

ومني ووريرز بخسارته السادسة على التوالي والثامنة هذا الموسم مقابل ست انتصارات، كما سقط للمرة السادسة على ارضه مقابل فوز واحد.

وسجل جيلجوس ألكسندر 10 نقاط في الوقت الإضافي، فيما فرض هولمغرين التمديد بفضل ثلاثية في الثانية الأخيرة من نهاية الوقت الأصلي عندما رد على ثلاثية لأندرو ويغينز منح بها التقدم للووريرز 117 114 قبل 3.1 ثوان.

وكان ويغينز أفضل مسجل في صفوف غولدن ستايت برصيد 31 نقطة، وهي أعلى غلة في مسيرته الاحترافية، وأضاف ستيفن كوري 25 نقطة في أول مباراة بعد تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى أبعدته عن المباراتين الأخيرتين لفريقه.

واستمرت معاناة ووريرز بسبب غياب داريموند غرين بسبب ايقافه لخمس مباريات.

أنتيتوكونمبو

وقاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس الى الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 132 125 بتسجيله 40 نقطة مع 15 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.

وضرب باكس بقوة في الربع الاخير بتسجيله 43 نقطة مقابل 27 فقط لضيفه الذي لم ينفعه تألق كايري إرفينغ صاحب 39 نقطة والعملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 35 نقطة مع تسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.