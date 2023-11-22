لوس انجليس: كتب ليبرون جيمس صفحة جديدة في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، ليصبح أول لاعب يكسر حاجز 39 ألف نقطة عندما قاد لوس أنجليس ليكرز للفوز على يوتا جاز 131 99 ويبلغ الأدوار الإقصائية من بطولة "إن سيزون" بنظام الكأس.

وضمن منافسات هذه البطولة الجديدة، قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ويلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر لتحديد المتصدرين الست الذين سينضم إليهم فريقان في ربع النهائي.

وتُحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري "أن بي ايه" وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 كانون الأول/ديسمبر في لاس فيغاس.

رمية ثلاثية

وكان جيمس (38 عاماً) يحتاج إلى خمس نقاط فقط للوصول إلى هذا الرقم قبل المباراة، وقد حفر اسمه في كتب الأرقام القياسية برمية ثلاثية في الربع الأول.

وتوجّه جيمس، الذي تخطى كريم عبد الجبار الموسم الماضي ليصبح الهداف التاريخي للدوري، بالتحية إلى الجماهير عند الإعلان عن إنجازه.

أجواء احتفالية

وقال جيمس عن أحدث إنجازاته "لم تُتح لي الفرصة حقًا لفهم ما يعنيه ذلك. كان هناك الكثير من اللاعبين العظماء في هذا الدوري منذ بداية التاريخ، والعديد من الهدافين العظماء. أن تكون قادراً على أن تكون الأول في أي شيء هو أمر رائع دائماً. إنها لحظة جامحة بالتأكيد".

وأنتج إنجاز جيمس أجواء احتفالية في ملعب "كريبتو.كوم أرينا" حيث واصل ليكرز تحقيق الفوز والوصول إلى ربع نهائي بطولة "إن سيزون".

وأنهى جيمس المباراة مسجلاً 17 نقطة، بينما كان أنتوني ديفيس أفضل مسجّلي ليكرز برصيد 26 نقطة و16 مرتدة وأربع تمريرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى، أحرز كيفن دورانت أيضاً علامة فارقة في العداد التهديفي، إذ صعد إلى المركز 11 في قائمة هدافي الدوري الأميركي للمحترفين خلال فوز فينيكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 120 107.