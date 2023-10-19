إيلاف من الرياض: يعود الممثل السعودي يعقوب الفرحان من جديد للبطولة الدرامية وهذه المرة في المسلسل العالمي (كارنتينا) الذي يشترك في بطولته مع الممثل الأميركي جيمس فرانكو.

تم تصوير العمل في اليونان، وهو مؤلف من ست حلقات ومن المنتظر عرضه على أحد منصات المشاهدة قريباً.

وعلى جانب آخر ينتظر الجمهور النجم السعودي طرح الفيلم السينمائي "نورة" لتوفيق الزايدي في صالات السينما قريباً.