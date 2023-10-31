إيلاف من بيروت: انتقل النجم المخضرم جيمس هاردن من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى لوس أنجليس كليبرز، في صفقة تضمنت رحيل لاعبين عدة في الاتجاه المعاكس، حسب ما افادت الإثنين عدة وسائل محلية.

ودخل صانع الالعاب البالغ 34 عاماً والذي توّج أفضل لاعب في الدوري (أم في بي) عام 2018 وأفضل هداف أعوام 2018 و2019 و2020، بصراع مع ناديه في الاشهر الأخيرة، معرباً علناً عن رغبته بالرحيل.

وطلب هاردن الرحيل عن فيلادلفيا في حزيران/يونيو بعدما اقدم على تفعيل خياره لموسم أخير بحوالي 36 مليون دولار وكان حراً بأن يغادر في الصيف المقبل.

وخلال ظهوره في فيديو ترويجي في الصين في آب/أغسطس، نعت رئيس عمليات كرة السلة في فيلادلافيا داريل موري بالـ "كاذب" عدة مرات، واقر في وقت سابق من هذا الشهر عند عودته إلى الفريق بأن علاقتهما كانت غير قابلة للإصلاح.

الاتجاه المعاكس

وحسب شبكة "إي أس بي أن" الرياضية، سيرحل مع هاردن إلى كاليفورنيا كل من أنتوني ليون تاكر والصربي فيليب بيتروسيف، فيما سيسلك الاتجاه المعاكس إلى كليبرز كل من المخضرم الفرنسي نيكولاس باتوم (34 عاما) وماركوس موريس وكينيون مارتن جونيور، إضافة إلى روبرت كوفينغتون. كما تخلى كليبرز لفيلادلفيا عن عدة خيارات في الـ "درافت".

وسيزامل هاردن في كليبرز راسل وستبروك الذي سبق له أن لعب إلى جانبه في بداية مسيرته مع أوكلاهوما سيتي ثاندر وثم هيوستن روكتس، على أن يشكلا إلى جانب كواهي لينارد وبول جورج رباعيا مرعبا.