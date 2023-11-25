لوس أنجليس: رفض الأسترالي جوش غيدي جناح أوكلاهوما سيتي ثاندر التعليق على تقرير حول فتح رابطة الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة تحقيقاً بسبب علاقة غير لائقة للاعب الشاب مع فتاة قاصر.

وكان موقع "ذي أثلتيك" نقل عن المتحدث باسم رابطة دوري "أن بي أيه" مايك باس ان الرابطة تحقق في مزاعم ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق هذا الأسبوع.

ورفض غيدي خلال تحدّثه لمراسلين الجمعة خلال تمارين أوكلاهوما سيتي مناقشة هذا الموضوع.

قال اللاعب البالغ 21 عاماً "أفهم السؤال، بالطبع، لكن لا، لا تعليق لدي راهناً".

ولدى تكرار السؤال، أجاب تابع اللاعب الذي اختير في المركز السادس على لائحة الدرافت للاعبين الجدد في عام 2021 "أفهم السؤال، أفهمه تماماً، لا شيء لدي لأقوله الآن".

كما رفض مدربه مارك ديغنوت التطرق لهذه المسألة "انها قضية شخصية ولا تعليق لدي".