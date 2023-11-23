لوس انجليس: حسم بوسطن سلتيكس قمة المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه" لصالحه بفوزه على ضيفه ميلووكي باكس 119 116 الأربعاء، فيما مُني سان انتونيو سبيرز بهزيمته العاشرة توالياً بسقوطه أمام لوس أنجليس كليبرز 102 109.

وعاد سلتيكس، بعدما فشل في تحقيق انتصاره السادس توالياً بخسارته أمام تشارلوت هورنتس الإثنين، إلى سكة الانتصارات أمام باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 21 نقطة حيث هيمن على المباراة ليخرج فائزا من ملعبه "تي دي غاردن".

وبرز في صفوف الفائز جايلن براون الذي سجل 26 نقطة، وأضاف جايسون تايتوم 23 نقطة إلى 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، واللاتفي كريستابس بورزينيس 21 نقطة.

وتألق في صفوف الخاسر إلى جانب أنتيتوكونمبو، الثنائي بروك لوبيز أفضل مسجل في المباراة مع 28 نقطة ودايمان ليلارد صاحب 27 نقطة.

وعزز سلتيكس الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة على ارضه هذا الموسم رصيده في صدارة المنطقة الشرقية إلى 12 فوزا مقابل هزيمتين، أمام وصيفه باكس (10 5).

في سان أنتونيو، تلقى سبيرز خسارته العاشرة تواليا أمام كليبرز في مباراة ابدى خلالها مدرب الخاسر الاسطوري غريغ بوبوفيتش امتعاضه من الجماهير المحلية.

وفي الربع الثاني، أمسك بوبوفيتش بمايكروفون بجانب الملعب لمناشدة جماهير سبيرز التوقف عن إطلاق صيحات الاستهجان تجاه لاعب الفريق السابق كواهي لينارد، أفضل هداف في المباراة مع 26 نقطة، الذي دافع عن ألوانه بين 2011 و2018 قبل أن ينتقل إلى كليبرز عام 2019.

ومني سبيرز بخسارته الثانية أمام كليبرز الذي كان فاز عليه 124 99 الإثنين، ليتابع تقهقره في قاع ترتيب المنطقة الغربية برصيد 3 انتصارات مقابل 12 هزيمة.

عودة ليكرز

وفي لوس أنجليس، قاد ليبرون جيمس عودة فريقه ليكرز الذي تأخر بفارق 20 نقطة أمام دالاس مافريكس، إلا أن جهود "الملك" لم تكن كافية، ليخرج خاسرا بفارق 3 نقاط 101 104.

وبدا أن ليكرز سيتعرض لهزيمة قاسية بعدما تأخر بفارق 20 نقطة مع بداية الربع الأخير (71 91)، إلا أن جيمس سجل 16 نقطة ليقلب تأخر فريقه إلى تقدم بفارق نقطتين 101 99 قبل دقيقة من صافرة النهاية.

وانقذ زميل جيمس السابق كايري إرفينغ فريقه مافريكس بتسجيله رمية ثلاثية ليعيد التقدم 102 101، وأضاف رميتين حرتين ليحسم الفوز.

وانهى إرفينغ المباراة مع 28 نقطة، فيما أضاف الصربي لوكا دونتشيتش 30 للفريق الفائز، في حين بلغ رصيد ليبرون الذي فشل في ثلاثية كانت كفيلة بفرض التعادل والاحتكام إلى التمديد 26 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وفاز مينيسوتا تمبروولفز متصدر المنطقة الغربية على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112 99، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على شيكاغو بولز 116 102، وفينيكس صنز على غولدن ستايت ووريرز 123 115.

كما فاز أتلانتا هوكس على بروكلين نتس 147 145 بعد التمديد، وبورتلاند ترايل بلايزرز على يوتا جاز 121 105، وهيوستن روكتس على ممفيس غريزليز 111 91، ونيو أورليانز بيليكانز على ساكرامنتو كينغز 117 112، وتشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 117 114.