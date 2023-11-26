ملقة (إسبانيا): أحرزت إيطاليا لقب كأس ديفيس في كرة المضرب للمرة الأولى منذ العام 1976، بعد فوز يانيك سينر على الأسترالي أليكس دي مينور 6 3 و6 0، ليمنح بلاده انتصاراً على أستراليا 2 0 في الدور النهائي بملقة الإسبانية الأحد.

وحقّق سينر المصنف رابعاً عالمياً الفوز في مباراة الفردي الثانية، بعدما تغلّب مواطنه ماتيو أرنالدي على الأسترالي الآخر أليكسي بوبيرين 7 5، 2 6، و6 4 في المباراة الافتتاحية.

وضمن سينر الذي تغلّب على النجم الصربي الأعلى تصنيفاً نوفاك ديوكوفيتش مرتين في يوم واحد السبت عندما أقصت إيطاليا صربيا، لقباً ثانياً لبلاده على حساب منتخب أسترالي يقوده ليتون هيويت وفائز بلقب البطولة 28 مرة في 49 نهائي بتاريخه.

وبات سينر في نصف النهائي أول لاعب يهزم ديوكوفيتش في مباراة فردية في كأس ديفيس منذ الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في عام 2011، منهياً للصربي سلسلة من 21 مباراة من دون هزيمة.

وأضعف الإيطالي معنويات دي مينور المندفع بأداء قوي، وتغلّب عليه بضربات شرسة.

وسبق لسينر أن فاز في كل من المواجهات الخمس السابقة بين الثنائي، ولم يتمكن الأسترالي المصنف 12 عالمياً من الاقتراب من الفوز حتى هذه المرة، ليخسر في أقل من 90 دقيقة.