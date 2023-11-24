ملقة (إسبانيا): قاد أليكس دي مينور المنتخب الأسترالي الى نهائي كأس ديفيس للمنتخبات في كرة المضرب للعام الثاني تواليًا، وذلك بعد الفوز على فنلندا مفاجأة النسخة الحالية بنتيجة 2 0 الجمعة في ملقة الاسبانية.

وتغلب المصنف 12 عالميًا على إميل روسوفوري 6 4 و6 3، بعدما كان أليسكي بوبيرين قد تفوّق على أوتو فيرتانن 7 6 (5/7) و6 2 في مواجهة الفردي الاولى.

استراليا التي احرزت اللقب للمرة الاخيرة عام 2003 ستواجه الفائز بين صربيا بقيادة نوفاك ديوكوفيتش او إيطاليا بقيادة يانيك سينر وذلك في النهائي الاحد.

وقال دي مينور "بالنسبة الينا هذه الكأس هي اولوية، نقوم بكل شيء ممكن لتمثيل أستراليا، بفخر وشغف".

وتابع "ليس سيئاً أن نبلغ النهائي مرة اخرى".