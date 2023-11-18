لندن: انسحب البريطاني المخضرم أندري موراي، المصنف أول عالمياً سابقاً في التنس، من المشاركة في مواجهة بلاده مع صربيا في ربع نهائي كأس ديفيس، ما أفقد الجماهير فرصة مواجهته مع المصنّف أوّل عالمياً راهناً نوفاك ديوكوفيتش.

نقل موفع الاتحاد الدولي للتنس السبت عن موراي (36 عاماً) قوله "تعرّضت لاصابة طفيفة بكتفي، ما يعني غيابي عن المشاركة في كأس ديفيس".

تابع "أنا منزعج لعدم المشاركة مع الفريق، لكني أركّز راهناً على التعافي والجهوزية للموسم الجديد".

وستلاقي بريطانيا صربيا في ربع نهائي مدينة ملقة الإسبانية بين 21 و28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب كندا حاملة اللقب مع فنلندا، تشيكيا مع أستراليا وإيطاليا مع هولندا.