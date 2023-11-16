تورينو (إيطاليا): فشل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب والمصنف أول عالميًا، في حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة "ايه تي بي" الختامية في كرة المضرب في تورينو برغم فوزه في مباراته الاخيرة على البولندي هوبرت هوركاتش التاسع 7 6 (7 1) و4 6 و6 1 الخميس.

وبخسارته المجموعة الثانية أمام هوركاتش الذي حلّ بدلاً من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصاب، منح ديوكوفيتش بطاقة العبور عن المجموعة الخضراء إلى يانيك سينر الرابع الذي بات أول إيطالي يبلغ نصف النهائي، وذلك حتى قبل خوضه مباراته الاخيرة أمام الدنماركي هولغر رونه الثامن في وقت لاحق اليوم.

وبات مصير ديوكوفيتش البالغ 36 عاما بين يدي سينر الذي في حال خسارته أمام رونه سيضع الصربي خارج المنافسة، علما ان الأخير كان قد خسر أمام الإيطالي 7 5 و6 7 (5 7) و7 6 (7 2) الثلاثاء.

تراجع الأداء

تراجع أداء ديوكوفيتش، المتوج بـ24 لقباً كبيراً في بطولات غراندسلام، في المجموعة الثانية أمام هوركاتش، فخسر ارساله في الشوط الخامس ليسمح لمنافسه بالتقدم 3 2، ثم 4 2 مع 13 نقطة توالياً للبولندي.

أثنى "دجوكو" على منافسه قائلا "هو لاعب أحبه خارج الملعب، لكنه غالبا ما يسبب لي مشكلات في إرساله".

وتابع "لقد فعلت ما كان عليّ فعله، وسنرى ما سيحدث وما إذا كنت سألعب في الدور نصف النهائي أم لا".

وأضاف "سيصل أطفالي هذا المساء، وسأقضي بعض الوقت معهم. لست متأكدا ما إذا كنت سأشاهد المباراة" بين سينر ورونه.