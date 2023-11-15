إيلاف من بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي أن نخبة من قواته فجرت مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، والذي كان لواء غولاني قد أحكم السيطرة عليه مؤخراً.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه لعملية التفجير، ويظهر في المقطع مبنى المجلس التشريعي لبرهة وجيزة، قبل أن يدوي صوت انفجار قوي، يختفي المبنى بعده وسط سحابة قاتمة من الدخان والغبار، فيما يظهر في المقطع جنود إسرائيليون يحتمون في خنادق مواجهة منها كانوا يتابعون عملية التفجير.

יומיים אחרי שחיילי גולני הצטלמו בו: צה"ל פוצץ את בניין הפרלמנט של חמאס בעזה | תיעוד@roysharon11 pic.twitter.com/v5VZkie7rZ — כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2023

وسيطر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، على عدة مبان حكومية في مدينة غزة، بينها مقر المجلس التشريعي (البرلمان) ومقر جهاز الشرطة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "نفذت قوات تابعة للواء السابع ولواء غولاني في الأيام الأخيرة عمليات في الشيخ عجلين والرمال، لتأمين السيطرة على المؤسسات الحكومية التي تستخدمها حركة حماس لأغراض عسكرية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أكثر من 15 ألف هدف تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة ومصادرة أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.