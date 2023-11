إيلاف: تساهم الممثلة والمغنية الأميركية أوليفيا رودريغو بأغنية في البوم الموسيقى التصويرية لفيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes تحمل عنوان "Can't Catch Me Now".

حضرت رودريغو العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس، كما طرحت الفيديو الموسيقي الخاص بها.

تم إخراج فيديو "Can't Catch Me Now" من قبل المخرج الحائز على جوائز ليون وارد من شركة Black Dog Films التابعة لشركة RSA. هذه هي المرة الأولى التي تساهم فيها رودريغو في الموسيقى التصويرية لفيلم، وهي أغنية كتبتها مع المنتج دانييل نيغرو الذي كان يعمل مع المغنية وكاتبة الأغاني في ألبومها Guts.

ستكون أغنية رودريجو جزءًا من الألبوم المكون من 17 أغنية والذي سيتم إصداره في 17 نوفمبر والذي سيتضمن أيضًا أغاني للنجمة راشيل زيجلر، وفلاتلاند كافالري، ومولي توتل، وبيلي سترينجز، وسييرا فيريل، وبيلا وايت، وتشارلز جودوين.

تدور أحداث فيلم "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" قبل ملحمة The Hunger Games بـ 64 عامًا.

يلعب توم بليث، وبيتر دينكلاج، وهنتر شيفر، وجوش أندريس ريفيرا، وجيسون شوارتزمان، وفيولا ديفيس دور البطولة إلى جانب زيجلر.

وفقًا للوصف الرسمي للفيلم، فإن الأحداث "تتبع كوريولانوس الشاب (بليث) الذي يمثل الأمل الأخير لنسبه الفاشل، "عائلة سنو" التي كانت عريقة ذات يوم والتي تراجعت اسهمها في مبنى الكابيتول بعد الحرب. مع تهديد سبل عيشه، تم تعيين سنو على مضض لتدريس لوسي جراي بيرد، وهي تحية من المنطقة 12 الفقيرة.

عندما يأسر سحر لوسي جراي جمهور "بانيم"، يرى سنو فرصة لتغيير مصيرهم. يتحد مع لوسي جراي لقلب الاحتمالات لصالحهما. يحارب سنو غرائزه في الخير والشر، وينطلق في سباق مع الزمن للبقاء على قيد الحياة ويكشف ما إذا كان سيصبح في النهاية طائرًا مغردًا أم ثعبانًا.

الفيلم من إخراج فرانسيس لورانس وسيناريو لمايكل ليسلي ومايكل أرندت، وهو مستوحى من رواية للكاتبة سوزان كولينز، وإنتاج نينا جاكوبسون وبراد سيمبسون وفرانسيس لورانس.