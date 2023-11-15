تورينو (إيطاليا): تعرض الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا لخسارة مفاجئة أمام الإيطالي يانيك سينر الرابع 7 5 و6 7 (5 7) و7 6 (7 2) في بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب، ما يحتم عليه الانتظار مباراته الاخيرة امام البولندي هوبرت هوركاتش لحجز مقعده إلى نصف النهائي.

وحقق سينر (22 عاما) على أرضه وامام جماهيره في مدينة تورينو مفاجأة من العيار الثقيل في المجموعة الخضراء حيث احتاج إلى 3 ساعات و8 دقائق للتغلب للمرة الاولى في مسيرته على الصربي المتوج بـ 24 لقبا في بطولات غراندسلام والفائز أخيرا بدورة باريس للماسترز ألف نقطة.

وفشل ديوكوفيتيش (36 عاما) الذي احتاج ايضا لاكثر من 3 ساعات للفوز في مستهل مبارياته على الدنماركي هولغر رونه، في الخروج فائزا أما منافس عنيد نجح في كسر ارساله ليحسم المجموعة الاولى لصالحه 7 5.

شوط فاصل

وفي المجموعة الثانية، احتاج اللاعبان إلى شوط فاصل احرزه ديوكوفيتش لصالحه بعدما كان الأفضل في الكرات الحاسمة ليعادل الكفة 1 1، غير أن سينر استعاد المبادرة في المجموعة الثالثة وكسر ارسال المصنف اول عالميا ليتقدم 4 2، لكن الاخير بقي في اجواء اللقاء ليعادل 4 4 ويتقاسما الاشواط، ليحسم الإيطالي الشوط الفاصل فالمجموعة والمباراة 7 6 (7 2).

وضمن المجموعة ذاتها، حقق رونه الثامن فوزه الاول في البطولة جراء انسحاب منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس بعد ثلاثة اشواط فقط بسبب اصابة في ظهره.