باريس: أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا لقب بطل دورة باريس لماسترز الألف في كرة المضرب الأحد بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 6 4 و6 3 في المباراة النهائية.

واللقب هو السابع لديوكوفيتش في دورة باريس والاربعون في دورات الماسترز الألف نقطة وكلاهما رقم قياسي. كما انه اللقب السابع والتسعون للصربي في مسيرته المظفرة واقترب بالتالي من السويسري روجيه فيدرر (103 القاب) والاميركي جيمي كونورز حامل الرقم القياسي مع 109 القاب.

وخطا ديوكوفيتش ايضا خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين حتى نهاية العام الحالي، وذلك للمرة الثامنة في مسيرته حيث بات يتقدم بفارق اكثر من الف نقطة عن منافسه المباشر الإسباني كارلوس الكاراس الذي خرج مبكرا من دورة باريس، في طريقه لتخطي حاجز الـ400 اسبوع في المركز الاول وهو رقم لم يصل اليه اي لاعب في التاريخ.

النهائي الـ58

خاض ديوكوفيتش النهائي الـ58 له في هذه الفئة من الدورات وهو رقم قياسي آخر، ونجح في كسر ارساله مرة واحدة في المجموعة الاولى ومرتين في الثانية ليحرز اللقب.

وخسر ديوكوفيتش مرة واحدة أمام ديميتروف في 13 مباراة جمعت بينهما حتى الآن، وكانت في دور الـ32 لبطولة فرنسا المفتوحة عام 2013، قبل أن يفوز عليه بعد ذلك تسع مرات.

في المقابل، فشل ديميتروف في احراز اول لقب له منذ ست سنوات عندما احرز بطولة الماسترز الختامية عام 2017 في لندن.

واحتاج ديوكوفيتش الى 52 دقيقة لحسم المجموعة الاولى عندما كسر ارسال منافسه في الشوط السابع ليتقدم 4 3.

وفي المجموعة الثانية، كسر ارسال منافسه في الشوطين الخامس والتاسع ليحسم المباراة في ساعة و38 دقيقة.