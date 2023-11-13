تورينو (إيطاليا) : استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ايه تي بي الختامية لموسم كرة المضرب بنجاح عندما تغلب على الدنماركي هولغر رونه 7 6 (7 4) و6 7 (1 7) و6 3 الأحد في الجولة الاولى لمنافسات منافسات المجموعة الخضراء، وضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين.

وهي المرة الثامنة التي سينهي فيها ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عاما، الموسم في صدارة التصنيف العالمي في مسيرته الاحترافية، وسيصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى 400 أسبوع في المركز الأول.

وعانى ديوكوفيتش للتغلب على رونه كعادته في مواجهاته مع الدنماركي والتي انتهت جميعها بعد ثلاث مجموعات أو أكثر على غرار فوزه الاول على منافسه الذي يصغره بـ16 عاما في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2021 عندما احتاج إلى أربع مجموعات 6 1 و6 7 (5 7) و6 2 و6 1.

وحسم ديوكوفيتش المباراة بعد ثلاث ساعات وأربع دقائق.

وهو الفوز الثالث لديوكوفيتش على هولغر في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الان والثاني تواليا هذا العام بعدما اطاح به من ربع نهائي دورة باريس بيرسي لماسترز الالف نقطة الاسبوع الماضي 7 5 و6 7 (3 7) و6 4 عندما ثأر لخسارته الثانية امام الدنماركي في ربع نهائي دورة روما لماسترز الالف هذا العام 2 6 و6 4 و2 6، بعد الاولى في نهائي دورة باريس بيرسي العام الماضي 6 3 و3 6 و5 7.

وقال ديوكوفيتش الساعي الى اللقب السابع في البطولة الختامية التي تجمع افضل ثمانية لاعبين خلال الموسم: "كانت هذه المباراة مهمة بالنسبة لي، كان هناك الكثير من الأمور على المحك، ولهذا السبب شعرت بالكثير من المشاعر".

وأضاف المتوج بثلاث بطولى كبرى هذا العام "كان يسدد الكرة بشكل جيد، وأرسل بشكل ممتاز، لقد سبَّب لي مشاكل حقا (...) منذ الشوط الأول، شعرت أنها ستكون مباراة طويلة وأنه بإمكانه التغلب علي".

وقدم رونه المصنف عاشرا عالميا مباراة رائعة في أول مشاركة له في البطولة الختامية، لكنه قد يندم على عدم حسمه المجموعة الثانية بسرعة أكبر.

وتقدم الدنماركي 2 0 وسنحت أمامه فرصة حسم المجموعة في الشوط العاشر عندما كان متقدما 5 4، لكنه فشل ما سمح للصربي بإدراك التعادل 5 5 ثم 6 6 فارضا شوطا فاصلا كسبه رونه بسهولة 7 1 في نتيجة لم يخسر بها ديوكوفيتش شوطا فاصلا منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2016.

ودفع رونه ثمن الطاقة والجهد في المجموعة الحاسمة، حيث خسر إرساله مرتين في الشوطين الثاني والسادس وخسرها 3 6، فيما نجح الصربي في تحقيق فوزه التاسع عشر تواليا.

وفي المجموعة ذاتها، استهل الإيطالي يانيك سينر الرابع عالميا مشواره بالفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس 6 4 و6 4.

واحتاج سينر (22 عاما) على ارضه وبمواكبة جماهيرية غفيرة إلى ساعة و25 دقيقة لحسم اللقاء لصالحه، وتحقيق فوزه الثالث عليه مقابل 5 هزائم.

في المجموعة الاولى، كسر الإيطالي ارسال تسيتسيباس المتوج باللقب في 2019، والنتيجة 2 2، وتابع تفوقه حتى النهاية.

ومع بداية المجموعة الثانية، كسر الإيطالي مجددا ارسال اليوناني السادس عالميا وتقدم 1 0، في حين لم يتمكن الاخير من مجاراة سرعة منافسه.

ومع تقدمه 2 0، حصل سينر على 3 كرات لكسر ارسال تسيتسيباس، إلا ان الاخير قاوم للبقاء في أجواء اللقاء من دون أن يتمكن من قلب المعادلة، ليحسم الإيطالي المجموعة فالمباراة لصالحه في ثاني مشاركة له في بطولة ايه تي بي الختامية.

قال سينر "كان هدفي هذا الموسم ان اخوض بطولة ايه تي بي الختامية على أرضي، وأنا أحقق أقصى استفادة من ذلك. لقد قدّمت مباراة أولى جيدة".

وتضم المجموعة الثانية الحمراء كلا من الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني والروسيين دانييل مدفيديف الثالث وأندري روبليف الخامس والألماني ألكسندر زفيريف الثامن.

وتقام مباريات دور المجموعات بين الأحد والخميس، نصف النهائي الجمعة والسبت والنهائي في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ويحصل بطل الدورة على جائزة قد تصل إلى 4.8 مليون دولار، بحال فوزه في جميع مبارياته.