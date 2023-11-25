ملقة (إسبانيا): قال المصنف أوّل عالمياً في كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش انه تلاسن مع مشجعي منتخب بريطانيا بسبب "عدم احترامهم"، بعد قيادة صربيا إلى الفوز في ربع نهائي كأس ديفيس الخميس.

وتغلّب المخضرم ديوكوفيتش على كاميرون نوري 6 4 و6 4 في ملقة الإسبانية، لتحسم صربيا المواجهة 2 0، لكنه قال للجماهير البريطانية بعد المباراة "تعلّموا التصرّف".

وشعر ديوكوفيتش بالغضب عندما حاول بعض الجماهير التشويش على تصريحه بعد المباراة من خلال القرع على الطبول، ما دفع ابن السادسة والثلاثين إلى الردّ.

قال لمراسلين "كان هناك قلة احترام طيلة المباراة، لكن هذا أمر يجب أن تستعدّ له في كأس ديفيس".

تابع حامل لقب 24 بطولة كبرى "من الطبيعي أن يتخطى الجمهور الحدود، وفي حرارة اللحظة تردّ أيضاً وتظهر عدم قبولك بتلك التصرفات".

أردف "نولي": "بمقدورهم القيام بما يريدون، لكني سأردّ على ذلك".

خلال المباراة تعرّض للمضايقة من قبل نفس الفئة من الجماهير، ووضع يده على أذنيه بعد الفوز في احدى نقاط المجموعة الثانية.

لكن صبره نفد عندما كان يصرّح بعد الفوز "كنت أحاول التحدّث وبدأوا بقرع الطبول عمداً لمنعي من التحدّث".