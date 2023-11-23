بوينوس ايرس: أعلن الارجنتيني أنخل دي ماريا، الخميس، أنه سيعتزل دوليًا بعد انتهاء مسابقة "كوبا أميركا" لكرة القدم المقررة صيف العام 2024 في الولايات المتحدة.

وكتب دي ماريا عبر حسابه على إنستغرام "مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي".

وستقام مسابقة كوبا أميركا والتي يحمل المنتخب الارجنتيني لقبها، بين 20 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو المقبلين بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية وستة من أميركا الشمالية.

وتابع اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا والذي يلعب حاليًا في صفوف بنفيكا البرتغالي وسبق له أن لعب في ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الايطالي: "ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص الأرجنتين".