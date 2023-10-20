سان فرانسيسكو : أعلن لاعب غولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلّة الاميركي للمحترفين، أندريه إيغودالا، اعتزاله اللعب بعد مسيرة دامت 19 عامًا أحرز خلالها اللقب اربع مرات.

وصرّح إيغودالا، 39 عامًا، عن قراره بالاعتزال في مقابلة مع موقع "لاندسكيب" المملوك من قبل شبكة "إي أس بي أن" موضحًا أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وقال اللاعب "هذا هو الوقت المناسب"، وأضاف "بدأ الوقت يصبح محدودًا بالنسبة لي ولم أرغب في وضع أي شيء جانبًا".

وأضاف "أنت تريد أن تلعب على مستوى عالٍ. ولكن العائلة تتطلب الكثير. ابني يبلغ من العمر 16 عامًا ولدي ايضًا فتاتان. لذلك، أتطلع إلى رؤيتهما يكبران في تلك السنوات المهمة".

الفترة الذهبية

فاز إيغودالا مع ووريرز بلقب الدوري خلال الفترة الذهبية التي عاشها النادي في اعوام 2015، 2017، 2018 و2022.

وفور اعلان اعتزاله، وجّه ووريرز تحية كبيرة الى لاعبه، وأعلن مالك النادي جو لايكوب عن خطط لسحب القميص رقم 9 تكريمًا له.

من جهته، أشاد مدرب ووريرز ستيف كير بإيغودالا ووصفه بأنه "شخصية تحبّ الفوز بشدّة".

وقال كير في بيان "تهانينا لأندريه على اختتام مسيرة تليق بلاعب ضمن قاعة المشاهير".

ولعب إيغودالا دورًا كبيرًا في قيادة فريقه الى لقب الدوري عام 2015، عندما دفع به المدرب كأساسي في المباراة الرابعة فيما كان فريقه متأخرًا 1 2 امام كليفلاند كافالييرز بقيادة النجم ليبرون جيمس.

وتمكن اللاعب من تسجيل 22 نقطة وقيادة فريقه الى الفوز 103 82 ومعادلة النتيجة، قبل ان يقلب ووريرز الطاولة ويفوز بالسلسلة 4 2. واختير إيغودالا آنذاك أفضل لاعب في النهائي وهي كانت المرة الاولى التي يفوز بها لاعب بالجائزة ولا يكون مشاركًا كأساسي في جميع المباريات.

بدأ إيغودالا مسيرته في الدوري عام 2004، عندما اختاره فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المركز التاسع في قائمة "درافت" اللاعبين الجدد. وغادر سيكسرز عام 2012 ليلعب مع دنفر ناغتس لموسم واحد قبل ان ينضم الى غولدن ستايت عام 2013 حيث بقي لستة مواسم.

انضم الى ميامي عام 2020 لموسم واحد قبل ان يعود الى ووريرز في العام التالي ويحرز لقبه الاخير.